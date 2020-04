Das Gesundheitsamt informiert über die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Dienstag, 21. April wurden 284 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind. Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bei 434, die genesenen Fälle sowie 13 Todesfälle sind hierin enthalten.

In der von der Kassenärztlichen Vereinigung betriebenen Fieberambulanz an der Tennishalle in VS-Schwenningen wurden am Montag, 20. April, 51 Patienten behandelt, von 49 Personen wurde ein Abstrich genommen. Drei Person wurden in das Schwarzwald-Baar Klinikum überwiesen.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag, 20. April, 40 am Coronavirus erkrankte Personen sowie drei Verdachtsfälle. Nicht alle Patienten sind aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Um wichtige gesundheitliche Fragen der Bevölkerung beantworten zu können, hat das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises eine Hotline eingerichtet, Telefon: 07721/913-7190. Diese Hotline ist auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geschaltet.