von ath

Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 34 neue Corona-Infektionen. Zugleich wurden sechs genesene Fälle gemeldet, so dass die Zunahme rechnerisch bei 20 Fällen liegt. Aktuell sind im Kreisgebiet 158 Menschen mit dem Virus infiziert, 6421 waren es bislang insgesamt.

Von den 158 aktuell Infizierten sind 66 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. Nach dem aktuellen Stand sind mittlerweile drei von vier Proben in der Gensequenzierung auf eine Mutation positiv. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Donnerstag 24 am Coronavirus erkrankte Personen.

Abstrichzentrum hat geöffnet

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen jeweils montags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden.