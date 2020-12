von SK

Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Samstag, 26. Dezember wurden 3.829 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 75 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 4.475 (+ 48 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 100 Todesfälle (+ 1 Fall zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 546 Personen (- 28 Fälle zum Vortag). Anbei senden wir Ihnen hierzu unsere Pressemitteilung, mit der Bitte um Veröffentlichung, so am 26. Dezember abschließend eine Sprecherin.