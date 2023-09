Tuttlingen vor 1 Stunde Die Lösung liegt in Panama: Codewort soll Tuttlinger Stadtfest sicherer machen Je später das Fest, desto dubioser können Begegnungen ausfallen. Wo wird eine Anmache gefährlich? Beim Stadtfest Tuttlingen wird ein Sicherheitskonzept installiert, das schnell und unaufgeregt Schutz verschaffen soll.

„Panama“ steht auf diesem Schild: So heißt das Codewort, mit dem man an den Ständen des Stadtfestes Hilfe bekommt. Die Organisatoren des Stadtfests in Tuttlingen haben damit etwas geschaffen, was das persönliche Sicherheitsgefühl stärken soll. | Bild: Wursthorn, Jens