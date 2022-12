Unter dem Titel „Der Christbaum im Wandel der Zeiten“ zeigt das Heimathaus Tennenbronn an 14 Beispielen Christbäume verschiedener Jahrzehnte – zu sehen am 28. Dezember, 4. Januar und 6. Januar von 14 Uhr bis 17 Uhr.

Sehr viel Handarbeit steckt im Anfertigen solch großer Strohsterne.

Und es gibt ihn doch aus frühester Christbaumzeit: Den nach unten gerichteten Christbaum. Geschmückt mit Christbaumkugeln, Äpfeln und Nüssen.

Als einer der guten Geister kümmert sich Ernst Grießhaber um vieles im Heimathaus. Hier gönnt er sich einen Blick auf den von Fritz Wöhrle in blau gehaltenen Baumschmuck der Nordmanntanne im Stile der 1990er Jahre.

Die Blaufichte stammt aus einem Garten in Tennenbronn. Geschmückt ist der Baum mit Kunststoffkugeln. Allerdings hat sich der Trend wieder umgekehrt in Richtung filigranem Baumschmuck aus Glas.

Gerade mit dem Nötigsten geschmückt, zeigt sich diese Weißtanne den Betrachtern. Alter Baumschmuck, vielleicht noch aus Kriegszeiten des Zweiten Weltkriegs, Wachskerzen und Lametta – das war‘s.

Maria Fleig schmückt die Kiefer mit großen roten und goldenen Kugeln. Die Lichter werden per Fernsteuerung eingeschaltet. Dank LED-Technik wird wenig Batteriestrom verbraucht.

In der Zeit um 1950 dekoriert Fritz Wöhrle den Weihnachtsbaum im Gasthaus „Löwen“ mit roten Kugeln und weiterem Schmuck. Christel Paskal betrachtet die edle Nordmanntanne.

Ein Stern, aus Birkenrinde gefertigt, schmückt die Spitze der schlicht geschmückten Weißtanne.

Mit aufmerksamem Blick betrachtet Hannelore Wöhrle die Strohsterne. Eher selten zu sehen sind die aus Papier gefalteten Fröbel-Sterne.

Die Kinder aus dem Kindergarten Maria Königin schmücken ihren eigenen Baum mit Papieranhängern. Die Beleuchtung aus der frühen Zeit der elektrischen Christbaumbeleuchtung stammt aus dem Internet.

Aus den 1920er Jahren aus Furtwangen stammt der musikalische Unterbau des eigentlich obligatorischen Weihnachtskrippenbaumes. Im Kasten ist eine Spieluhr eingebaut, die weihnachtliche Weisen abspielt.

Fast zerbrechlich im Gegenlicht wirkt der Strohstern am Weihnachtsbaum.

Bei der Familie Fritz Grießhaber sind etliche Christbäume in früherer Zeit mit Ausstecherle und Springerle geschmückt worden. Als heimischer Brauch ist dieser Baumschmuck, wie im Bild an einer Fichte, eher wenig verbreitet.

Oftmals ziert eine kunstvoll gestaltete Spitze den obersten Teil des Stammes. So erhält der Weihnachtsbaum einen würdevollen optischen Abschluss.

Eine schön geschmückte Nordmanntanne bringen die Schüler der Grundschule Tennenbronn ins Heimathaus.

Mit großer Vorsicht zeigt Matteo mit dem Zeigefinger auf die große rote Christbaumkugel an der von Maria Fleig gestalteten Föhre.

Fritz Wöhrle begrüßt die Gäste bei der Eröffnung der Weihnachtsbaumausstellung im Heimathaus. Am Mittwoch, 28. Dezember, am 4. Januar und am 6. Januar, an Dreikönig, ist die Ausstellung im Tennenbronner Heimathaus von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.