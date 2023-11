Bei einem Verkehrsunfall, der am Montagnachmittag, 27. November, auf der Schwarzwaldstraße in Immendingen passiert ist, hat sich ein Elfjähriger Junge bei einem Streifvorgang mit einem Kleintransporter laut Polizei leichte Verletzungen zugezogen.

Geisingen Unbekannte zapfen auf Firmenparkplatz 150 Liter Diesel ab Das könnte Sie auch interessieren

Gegen 13 Uhr fuhr ein 57-jähriger mit einem VW Caddy auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Tuttlingen. Auf Höhe eines Schnellimbissrestaurants kurz vor der Abzweigung zur Blumenstraße hielten sich zwei Kinder nahe dem Fahrbahnrand auf.

Junge prallt gegen Seitenschiebetür

Als der 57-Jährige in Richtung Kreisverkehr Bachzimmerer Straße langsam an den beiden Kindern vorbeifuhr, sei der Elfjährige vom rechten Außenspiegel des Caddys erfasst. In der Folge prallte der Junge noch gegen die rechte Seitenschiebetür des Wagens und zog sich leichte Verletzungen zu.

Zur Untersuchung in die Klinik

Am VW Caddy entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der hinzugerufene Vater des Jungen brachte seinen Sohn zur weiteren Untersuchung in die Tuttlinger Klinik.