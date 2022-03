Schwarzwald-Baar vor 2 Stunden

Bundesweiter Ärztestreik: Auch am Schwarzwald-Baar-Klinikum legen Mediziner die Arbeit nieder

An rund 460 kommunalen Krankenhäusern kommen Ärzte am Donnerstag, 31. März, dem Streikaufruf des Marburger Bunds nach – so auch am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Das hat Folgen für die Patienten.