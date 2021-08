Am Sonntag, dem 26. September 2021, findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Mit Ihrer Erststimme schicken Sie einen ihrer Wahlkreiskandidaten in den Bundestag. Doch welcher Bewerber kommt den eigenen Positionen am nächsten? Im großen SÜDKURIER Kandidaten-Check stehen fünf Kandidaten der im Parlament vertretenen Parteien im Wahlkreis Konstanz Rede und Antwort zu Politik und Persönlichem.

Direkt zu den Kandidaten:

Thorsten Frei (CDU)

Derya Türk-Nachbaur (SPD)

Thomas Bleile (Grüne)

Marcel Klinge (FDP)

Martin Rothweiler (AfD)

Heinrich Alexandra Hermann (Linke)

Das sind die Kandidaten für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar

Thorsten Frei (CDU)

Thorsten Frei (CDU) | Bild: Tobias Koch

Thorsten Frei tritt für die CDU im Wahlkreis Schwarzwald-Baar an. Der 48-jährige Jurist und Bundestagsabgeordnete lebt in Donaueschingen, ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2017 Kreisvorsitzender der CDU Schwarzwald-Baar. Hier geht geht es zum Kandidaten-Check von Thorsten Frei.

Derya Türk-Nachbaur (SPD)

Derya Türk-Nachbaur (SPD) | Bild: SPD

Derya Türk-Nachbaur (SPD) ist 49 Jahre alt, wohnt in Bad Dürrheim und arbeitet als pädagogische Fachkraft. Sie ist seit 2018 Stadträtin in Bad Dürrheim und Kreisvorsitzende der SPD Schwarzwald-Baar. Den Kandidaten-Check von Derya Türk-Nachbaur finden Sie hier.

Thomas Bleile (Grüne)

Thomas Bleile (Grüne) | Bild: Grüne

Thomas Bleile ist der Kandidat der Grünen im Wahlkreis Schwarzwald-Baar. Bleile ist 56 Jahre alt, lebt in Villingen-Schwenningen und ist dort Geschäftsführer der IG Metall. Hier geht geht es zum Kandidaten-Check von Thomas Bleile.

Marcel Klinge (FDP)

Marcel Klinge (FDP) | Bild: Jens Hagen

Marcel Klinge (FDP) ist 40 Jahre alt, Bundestagsabgeordneter und lebt in Berlin. Er ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags, und in seiner Heimatstadt Villingen-Schwenningen sitzt er seit 2014 im Stadt- und Kreisrat. Marcel Klinge im Kandidaten-Check.

Martin Rothweiler (AfD)

Martin Rothweiler, AfD | Bild: AfD BW

Martin Rothweiler (AfD) ist 43 Jahre alt, Betriebswirt und persönlicher Referent eines Bundestagsabgeordneten. Er lebt in Villingen-Schwenningen und ist Sprecher des Kreisverbands AfD Schwarzwald Baar. Hier geht es zum Kandidaten-Check von Martin Rothweiler.

Heinrich Alexandra Hermann (Linke)

Heinrich Alexandra Hermann ist Kandidat*in der Linken im Wahlkreis Schwarzwald-Baar. Hermann ist 45 Jahre alt, lebt in Villingen-Schwenningen und arbeitet als Softwareentwickler*in. Als Ersatzkandidat*in der Linken tritt Hermann anstelle von Erstkandidat Bernhard Thriene an. Hermann gehört zu den ersten Personen in Baden-Württemberg, welche eine Geschlechtseintragung als divers durchsetzen konnten. Hier geht geht es zum Check von Heinrich Alexandra Hermann.

Die Reihenfolge der Kandidierenden ergibt sich aus dem Endergebnis der Bundestagswahl 2017 in Baden-Württemberg.