von Felicitas Schück

Wie immer war Ralf Hug nachts um drei Uhr unterwegs mit seinem Lieferwagen. Frische Brötchen, Croissants und Brot hatte er geladen und war auf dem Weg zu Bäckereifilialen im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Kurz nach drei Uhr am 2. August 2021 näherte er sich mit seinem Fahrzeug einer Filiale in Schwenningen. Aus dem Inneren des Gebäudes in der Rottweiler Straße hörte er ungewöhnliche Geräusche, nämlich laute Hammerschläge.

Zwei Einbrecher gestellt

Der Mann aus Brigachtal schaltete sofort und verständigte über Notruf die Polizei. Seine Vermutung bestätigte sich: Die Polizei ertappte zusammen mit einem Diensthund zwei Einbrecher auf frischer Tat. Die beiden wurden festgenommen, wobei der Diensthund maßgeblich mitwirkte.

Ralf Hug (rechts) aus Brigachtal hat die Polizei gerufen, als er nachts Hammerschläge in einer Bäckereifiliale in Schwenningen bemerkte. Dafür wurde er jetzt von Landrat Hinterseh geehrt. | Bild: Felicitas Schück

Für sein kluges und besonnenes Handeln erhielt Ralf Hug jetzt im Landratsamt eine Urkunde und ein kleines Geschenk von Landrat Sven Hinterseh und dem stellvertretenden Polizeipräsidenten Thomas Föhr aus Konstanz. Der Brigachtaler ist einer von 15 Bürgern, die für ihre Zivilcourage dieser Tage im Landratsamt geehrt wurden.

Unbekannter fummelt am Traktor

Auch Sebastien Bouè hat geholfen, einen Diebstahl zu verhindern. Am 1. November 2022 war er zu Fuß in Niedereschach unterwegs. Auf einem Parkplatz in der Nähe der Eschachhalle sah er einen Sattelschlepper mit fabrikneuen Traktoren. Und einen Unbekannten, der sich an einem der Traktoren zu schaffen machte.

Sebastien Bouè handelte unverzüglich und verständigte einen Security-Dienst, der gerade in der Eschachhalle eingesetzt war. Dieser nahm den nächtlichen „Monteur“ erst einmal fest, bis die Polizei eintraf.

Deren Ermittlungen ergaben, dass der 28 Jährige den hydraulischen Oberlenker an einem der Traktoren abmontieren und stehlen wollte. Der Täter war offensichtlich stark alkoholisiert. Sein Angebot, den Lenker, der immerhin einen Wert von 540 Euro hat, wieder anzumontieren, nahm die Polizei nicht an. Für sein schnelles Erfassen der Situation und sein überlegtes Handeln wurde Sebastien Bouè nun geehrt.

Einbrecher mit Diebesgut erwischt

Auch Salvatore Gianni aus Villingen hat geholfen, einen Diebstahl zu verhindern. An seinem Arbeitsplatz in Donaueschingen sah er am 14. Mai 2021, wie ein Unbekannter mit einem Stein das Fenster der benachbarten Firma einwarf. Es war kurz nach 18 Uhr. Gianni rief die Polizei, die den Einbrecher festnahm. Der 35 Jährige hatte Diebesgut bei sich, das er bei seinem ehemaligen Arbeitgeber gestohlen hatte.

Salvatore Gianni (links) bemerkte an seinem Arbeitsplatz in Donaueschingen, wie jemand in eine benachbarte Firma einbrechen wollte. Dafür wurde er von Polizeivizepräsident Thomas Föhr (rechts) geehrt. | Bild: Felicitas Schück

Für sein „schnelles und überlegtes Handeln, durch das die Polizei eine Straftat aufklären und den Täter hinter Gitter bringen konnte, wurde ihm nun im Landratsamt großer Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Der Super-Recognizer

Als Super-Recognizer hat sich Adriatik Quorrai entpuppt. Super-Recognizer ist eine Bezeichnung für Menschen, die sich überdurchschnittlich gut Gesichter einprägen und diese wiedererkennen können. Der im Kosovo geborene Triberger, der im Landratsamt sehr unterhaltsam erzählte, wie er einen Einbrecher gestellt hat, besitzt eine Autowerkstatt, in die im Frühjahr 2021 eingebrochen wurde. Vermutlich dieselben Täter wurden von einer Überwachungskamera der Volksbank aufgenommen. Diese Aufnahmen hatte Quorrai gesehen.

Einbrecher gepackt und festgenommen

Ein paar Tage später begegnete er auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Triberg einem jungen Mann, den er als Täter wiedererkannte. Quorrai stellte den mutmaßlichen Täter und hielt ihn mit eigenen Kräften fest. Die Polizei in St. Georgen nahm den 21-Jährigen in Haft und ermittelte, dass dieser tatsächlich für eine Einbruchsserie im Raum Triberg verantwortlich war, zum Teil zusammen mit seinem jüngeren Bruder.

Adriatik Quorrai (rechts) aus Triberg hat einen Einbrecher selbst festgenommen, den er zuvor aufgrund eines Fahndnungsvideos wiedererkannte. Landrat Sven Hinterseh sprach ihm dafür seinen Dank aus. | Bild: Felicitas Schück

Bei der Ehrung des Tribergers für sein „couragiertes und zupackendes Handeln“ stellte Michael vom Polizeipräsidium Konstanz klar, dass „jeder jemanden vorläufig festnehmen darf, genauso wie die Polizei“.