Eine Woche, so kündigt es die Deutsche Bahn (DB) an, werde sie auf der Strecke zwischen Kirchzarten und Titisee Schwellen erneuern und Kabelarbeiten ausführen. Deshalb komme es von Montag, 4. September, 0.30 Uhr, bis Freitag, 8. September, 4.50 Uhr, zu Einschränkungen im Zugverkehr der Breisgau-S-Bahn.

Keine Fahrräder in Ersatzbussen

Die S-Bahnen der Linien S 1 (Breisach–Seebrugg) und S 10 (Freiburg–Villingen) fallen zwischen Kirchzarten und Titisee aus. Als Ersatz fahren S-Bahnen zwischen Kirchzarten und Hinterzarten sowie Busse zwischen Hinterzarten und Titisee. In den Ersatzbussen kann man keine Fahrräder mitnehmen.

Die S-Bahnen der Linie S 1 fahren zwar zwischen Titisee und Neustadt. Sie verkehren aber teilweise mit mit veränderten Fahrzeiten.

Auch nachts wird gearbeitet

Die Vorarbeiten beginnen bereits Ende nächster Woche am Freitag, 1. September. Um die Einschränkungen so kurz und gering wie möglich zu halten, würden die Arbeiten auch nachts stattfinden, kündigt die Bahn an.