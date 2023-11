Hausen vor Wald hat einen Bahnhalt. Wenn dort aber jemand steht und auf den Zug wartet, dann kann er ihn lediglich vorbeifahrend beobachten. Wirklich halten tut er hier nicht. Zumindest aktuell nicht.

„Wir hatten 35 Jahre keinen Zughalt mehr“, erklärt Hans-Peter Münzer, Ortsvorsteher von Hausen vor Wald. Mit der Elektrifizierung der Breisgau-S-Bahn bis in den Schwarzwald-Baar-Kreis hinein, hatte man auch in dem Hüfinger Teilort die Hoffnung, jetzt zum Zuge zu kommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mittlerweile hat sich eine Zukunftskommission gegründet, die die Strecke weiterentwickeln soll.

Das sieht man in Hausen vor Wald als weitere Chance, doch noch zu einem Halt zu kommen. Und um zu zeigen, dass es viele Menschen sind, die solch ein Vorhaben unterstützen, sammelt man jetzt Unterschriften: „Wir gehen in Hausen von Tür zu Tür. Hier unterschreibt eigentlich jeder“, erklärt Münzer.

Man beschränke sich jedoch nicht nur auf den Ortsteil, sondern sei auch in den benachbarten Orten und in Hüfingen selbst unterwegs. So etwa auch im benachbarten Behla. Dessen Ortsvorsteher Christoph Martin hat Münzer zum Seniorennachmittag eingeladen, um für sein Anliegen zu werben.

Unterstützung aus der Politik

Etwa seit Mitte Oktober werden für das Anliegen Unterschriften gesammelt. Und man habe auch Unterstützung in der Politik, etwa durch die Landtagsabgeordneten Guido Wolf, Martina Braun und Niko Reith. Wie er in einer Pressemitteilung schreibt, habe er sich zuletzt bei der parlamentarischen Staatssekretärin Elke Zimmer nach dem Bahnhalt erkundigt.

Niko Reith wollte wissen, ob die Zukunftskommission „Breisgau-S-Bahn 2.0“ die Reaktivierung des Bahnhalts in Hausen vor Wald bereits behandelt hat und ob es diesbezüglich bereits Ergebnisse gibt. Elke Zimmer räumte ein, dass das Gutachten zur Betriebsqualität der Strecke inzwischen abgeschlossen ist und das Ergebnis des Gutachtens eine Einrichtung weiterer Zughalte nicht ermöglicht.

Sie bestätigte außerdem, dass der Zughalt in Hausen vor Wald Thema in der Sitzung der Zukunftskommission im Oktober war und daraus eine erneute explizite vertiefte Untersuchung dieses Zughalts erfolgen werde. Das Ergebnis werde in der nächsten Sitzung im Frühjahr 2024 vorliegen wird.

Die Situation in Hausen vor Wald

Etwa bis Ende November will man weiter Unterschriften sammeln, sagt Hans-Peter Münzer. „Ich glaube schon, dass das auch was bringt.“ Besonders am Wochenende und in den Ferien sei man in Hausen vor Wald mit dem öffentlichen Personennahverkehr nicht gut dran: „Es gibt einen Rufbus. Aber wenn ich allein unterwegs bin, dann tue ich mich da schwer“, sagt Münzer. Das koste immerhin auch Geld.

Und der Zug? Der fahre ja ohnehin – und müsste eben nur halten. „Das verstehen die Bürger nicht.“ Auch nicht, dass Halte in Bachheim, Rötenbach und Unadingen reaktiviert worden seien, Hausen vor Wald aber nicht. „Wir schauen, dass wir eben jetzt einen bekommen“, sagt der Ortsvorsteher.