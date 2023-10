Ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft an der Ludwigstaler Straße in Tuttlingen sorgte am Samstag, 14. Oktober, gegen 19.45 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand nach bisherigem Ermittlungsstand durch eine erheblich alkoholisierte, vorübergehende Bewohnerin der Unterkunft verursacht.

Löschversuch scheitert

Diese habe mit einem Feuerzeug hantiert und dabei unbeabsichtigt eine Ecke einer Matratze in Brand gesteckt. Der Versuch, selbst das schnell auf die gesamte Matratze übergreifende Feuer zu löschen, scheiterte.

Eine andere Person bemerkte den Brand in der Unterkunft und verständigte die Feuerwehr. Die mit fünf Fahrzeugen und knapp 30 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr Tuttlingen brachte das Feuer schließlich unter Kontrolle, ohne dass dieses auf andere Wohnungen übergriff.

Die alkoholisierte 30 Jahre alte Bewohnerin und ein weiterer, 27-jähriger Bewohner der betroffenen Wohneinheit blieben unverletzt, wurden aber durch die mit mehreren Fahrzeugen ebenfalls am Brandort eingetroffenen Rettungskräfte vorsorglich untersucht. Die Polizei leitete gegen die 30-Jährige Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.