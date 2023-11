Zu einem Brand in einer Lagerhalle des Verpackungsbetriebes Straub an der Tevesstraße ist es am Mittwochabend, 22. November, gekommen. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter des Unternehmens kurz nach 22 Uhr den Brand in einer Lagerhalle mit Kartonageballen.

Auch umliegende Abteilungen rücken aus

Er verständigte sofort die Feuerwehr. Da bei dem Papier- und Kartonagenverarbeitungsbetrieb von einer hohen Brandlast auszugehen war, rückten neben der Blumberger Feuerwehr auch umliegende Abteilungen mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften zu dem Brand aus.

Vorsorglich fuhren auch Rettungswagen zum gemeldeten Brandort, mussten jedoch nicht eingesetzt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand, noch bevor dieser auf die gesamte Halle übergreifen konnte.

Durch das Feuer wurde ein Ballen mit gepresster Pappe sowie ein Förderbrand in Mitleidenschaft gezogen. Zudem beschädigte die Hitzewirkung des Feuers eine Schreddermaschine zum Zerkleinern von Kartonagen und einen in der Halle befindlichen Gabelstapler.

Vermutlich ein technischer Defekt

Nach erster Schätzung dürfte Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden sein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt Brandursache war.