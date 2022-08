Es geht los: Der Straßenmusiksonntag hat sich für die Besucher hübsch gemacht.

Bild: Roland Sigwart

Es geht los: Der Straßenmusiksonntag hat sich für die Besucher hübsch gemacht. Schon am Samstag Abend feierten sich die Bräunlinger und ihre Gäste unterm Motto „Musiknacht und Budenzauber“ warm. Am frühen Sonntagmittag startete der eigentliche Straßenmusiksonntag. Noch gibt‘s genügend „Luft“ auf den Straßen. Aber von überall her strömen die Besucher und die Bräunlinger Altstadt wird voller und voller…

