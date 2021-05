Es ist schon auffällig. In den letzten beiden Monaten kam es zu einer Häufung von Teils schweren Bränden in der Region, die nicht nur enorme Sachschäden verursachten, sondern auch Menschen verletzten und zwei Todesopfer forderten. Ein Rückblick.

Warum gibt es derzeit so viele Brände in der Region? Kann das Zufall sein? Das fragen sich derzeit viele Menschen angesichts der zahlreichen Einsatzberichte. Der SÜDKURIER hat nachgefragt.VS-Feuerwehrkommandant Markus Megerle hatte in einem früheren