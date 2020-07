Das Schwarzwald-Baar-Klinikum hat einen neuen ärztlichen Direktor für die Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie. Professor Boris Haxel hat die Stelle zum 1. Juli angetreten, nachdem der bisherige Leiter Christian Mozet das Klinikum aus privaten Gründen Ende 2019 verlassen hat.

Boris Haxel stammt aus Mainz, wo er auch sein Medizinstudium absolviert und es dort anschließend in 14-jähriger Tätigkeit an der Universitäts-HNO-Klinik bis zum Oberarzt geschafft hat. Dort wurde er auch zum Professor berufen und hat er auch bis heute einen Lehrstuhl inne. Zuletzt wirkte der 47-Jährige sechs Jahre als Chefarzt in einer Klinik in Sachsen-Anhalt.

Ein Mann mit viel Erfahrung

Die Stelle am Schwarzwald-Baar-Klinikum reizt den HNO-Mediziner unter anderem deshalb, „weil hier die personellen Strukturen und die Ausrichtung sehr gute Voraussetzungen bieten“. Hier könne er viele Ideen zur Weiterentwicklung der Abteilung einbringen. Haxel möchte die ärztliche Abteilung zu einem HNO-Zentrum ausbauen. Der Mediziner, der breite Erfahrung im Bereich Operationstechniken, minimalinvasive Ohr-Chirurgie, medikamentöse und Strahlentherapie mitbringt und auch Allergologe ist, schätzt die interdisziplinäre Zusammenarbeit am Schwarzwald-Baar-Klinikum. „Die Größe des Hauses und die Anzahl der Fachabteilungen und die damit verbundene sehr gute Patientenversorgung haben mich gereizt“, sagte er im Pressegespräch.

Wie Haxel sagt, sei die HNO-Abteilung eines Klinikums „das Abbild der Bevölkerung. Wir haben die Kinder mit der Mandelentzündung, die mittlere Altersschicht mit chronischen Nasennebenhöhlen-Erkrankungen und die zunehmenden Tumorerkrankungen im Alter.“ Bei den Tumoren lasse sich einerseits eine Rückläufigkeit von Erkrankungen feststellen, die durch das Rauchen entstehen. „Weil immer weniger Menschen rauchen“, sagt er. Auf der anderen Seite nehmen im HNO-Bereich Tumorerkrankungen durch sexuell übertragbare humane Papillonviren (HPV) zu. Deshalb strebe er auch eine Weiterentwicklung der HNO-Klinik zum Tumorzentrum an.

OP-Betrieb läuft nach Corona wieder fast normal

Nachdem bedingt durch die Corona-Situation in den vergangenen Monaten elektive, also planbare Operationen weitgehend verschoben wurden, läuft der OP-Betrieb mit dem Dienstantritt von Boris Haxel im Klinikum „weitgehend normal“. Der verheiratete Vater von neunjährigen Zwillingen richtet sich auf ein langfristiges Wirken am Schwarzwald-Baar-Klinikum ein. „Ich bin mit der ganzen Familie bereits aus Magdeburg hergezogen und dies soll der letzte Wechsel für mich gewesen sein“, sagt er.