Seit fast 40 Jahren starten Musikfreunde aus der ganzen Region am 1. Januar mit dem Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen musikalisch beschwingt ins neue Jahr.

Jetzt hat der Vorstand in Absprache mit Chefdirigent Achim Fiedler die beliebten Neujahrskonzerte abgesagt: „Das ist eine wirklich schmerzliche Entscheidung, aber die nach Weihnachten geplanten Proben lassen sich mit der geltenden Corona-Verordnung des Landes nicht vereinbaren“, so Andreas Dobmeier, erster Vorsitzender des Orchesters. Auch wenn diese im Moment nur bis zum 20. Dezember gilt, ist davon auszugehen, dass das Veranstaltungsverbot bis ins neue Jahr verlängert wird. Kurzfristige Lockerungen über Weihnachten gelten in Baden-Württemberg nur bis zum 27. Dezember, dann sollen wieder strengere Kontaktbeschränkungen in Kraft treten.

Die Neujahrskonzerte, die traditionell auch in Schramberg und Donaueschingen stattfinden, locken Jahr für Jahr rund 3000 Menschen an: Sie alle müssen 2021 erstmals auf diesen schwungvollen musikalischen Jahresauftakt verzichten. Enttäuscht darüber ist auch Dirigent Achim Fiedler, der unter dem Motto „Eljen a Magyar!“ ein temperamentvolles, ungarisch inspiriertes Programm zusammengestellt hat.

Bittere Entscheidung

„Bei allem Verständnis für die ernste Situation in dieser Pandemie ist es für Kulturschaffende und Konzertbesucher bitter, dass das Franziskaner Konzerthaus wie alle Konzerthäuser Deutschlands immer noch nicht öffnen darf und das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen nach dem gefeierten Konzert zum Tag der Deutschen Einheit erneut pausieren muss“, so Fiedler. Dabei sei mit wirkungsvollen Hygiene- und Schutzkonzepten, angepassten Programmen und Ideen alles dafür getan worden, dass das Publikum gut und sicher aufgehoben ist.

Wegen der Corona-Pandemie musste das Sinfonieorchester dieses Jahr bereits drei Konzerte absagen, das Festkonzert am 3. Oktober konnte an zwei Terminen mit knapp 500 Besuchern durchgeführt werden, dann kamen die neuen Beschränkungen. Die Reaktionen nach dem Oktoberkonzert waren rundweg positiv, die Besucher seien regelrecht „ausgehungert“ gewesen nach einem klassischen Konzert. Gespielt worden ist nur die Beethoven-Sinfonie „Eroica“, so dauerte das Konzert nur eine Stunde und es konnten alle Hygienevorschriften erfüllt werden. Gerade für die vielen freiberuflichen Musiker ist die permanente Absage der Konzerte bitter, fehlt i

„Wir hatten für die Neujahrskonzerte in Villingen drei Termine geplant und gehofft, die Konzerte mit zumindest 100 Besuchern pro Veranstaltung im großen Konzerthaus durchführen zu können“, so Andreas Dobmeier. Deshalb arbeiten die Musikerinnen und Musikern des Sinfonieorchesters nun daran, dem treuen Publikum wenigstens virtuell einen musikalischen Gruß zum Neuen Jahr zu übermitteln.