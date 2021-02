von der SK-Redaktion

Auch am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt die aktuellen Corona-Zahlen für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 5817 Menschen und damit 33 mehr als am Vortag mit Covid-19 angesteckt. 5458 dieser Personen gelten als genese, 17 mehr als am Vortag.

Die Zahl der aktuell Infizierten ist um 16 auf nun 203 gestiegen. 156 Menschen, keiner mehr als am Vortag, sind infolge einer Corona-Infektion verstorben. Damit gab es seit Sonntag laut dem Gesundheitsamt keinen neuen Covid-Todesfall im Kreis. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich derzeit 43 Menschen, die wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt werden müssen.