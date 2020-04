So sieht Schule in diesen Tagen aus: leere Flure, verwaiste Klassenzimmer und Stille. Doch an der Staatlichen Feintechnikschule in Schwenningen sind auch in dieser Zeit Stimmen zu hören. Sie kommen von Schülern, die mit Schulleiter und IT-Lehrer Thomas Ettwein per Skype „Unterricht“ machen.

„Ich halte regelmäßig Videokonferenzen ab, um meinen Schüler zu kontaktieren und sicherzugehen, dass wir im Stoff vorankommen“, sagt Ettwein. „Wir arbeiten schon lange mit einer Cloudlösung, die gewährleistet, dass sowohl Schüler als auch Kollegen von überall her Zugriff auf ihre Materialien haben.“ Beim Arbeiten mit Cloud werden Daten zentral abgespeichert und können von den anderen im Netzwerk eingesehen werden.

„So können unsere Lehrkräfte ihren Stoff zu Hause digital aufbereiten und diesen dann in der Cloud ablegen.“ Schüler arbeiten an ihren Lösungen und legen diese anschließend wieder ab, so dass eine Sicherung und auch eine Kontrolle der Ergebnisse möglich sind.

Dem Schulleiter sei wichtig, dass die Schüler mit Arbeitsaufträgen versorgt würden, die in machbare Portionen unterteilt seien. „Alle Kollegen stellen so sicher, dass bei einem Wiederbeginn des Schulbetriebs ihre Schüler gut vorbereitet starten können und keine Lücken entstanden sind.“

Schüler und Lehrer seien auch in dieser Zeit füreinander da und jeder könne jederzeit ein offenes Ohr finden, sei es beim Fachlehrer, der Beratungslehrerin, Schulseelsorgerin oder Schulsozialarbeiterin.