Schwarzwald-Baar-Kreis Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Bevölkerungsgruppen fragen, Landtagskandidaten aus dem Wahlkreis Villingen-Schwenningen antworten: Was bewegt die Generation 60 Plus?

Junge Menschen, Familien und Personen über 60 Jahre machen einen Großteil der Wähler bei der Landtagswahl am 14. März aus. Was bewegt diese Bevölkerungsgruppen, welche Fragen haben sie und was antworten die Kandidaten aus dem Wahlkreis Villingen-Schwennigen? Im ersten Teil geht es um die Belange der Generation Ü60.