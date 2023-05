Was für eine Nacht! Für einen jungen Mann aus Zell am Harmersbach ist der Dienstagabend vermutlich turbulenter verlaufen als gewünscht. Am Bahnhof in Offenburg stieg ein betrunkener 27-Jähriger in einen wartenden Zug – nach Polizeiangaben wohl, um sich zu erleichtern.

Auf dem WC angekommen, soll ihn laut der Polizeimeldung der Schlaf übermannt haben. Eingeschlafen habe er nicht bemerkt, dass sich der Zug in Bewegung setzte.

Als einem Zugbegleiter auffiel, dass die Toilette dauerhaft verschlossen war, rief er die Polizei auf den Plan. In Triberg sollen die Beamten zugestiegen und den Betrunkenen selig schlafend auf der Zug-Toilette vorgefunden haben. Der unfreiwillige Passagier soll schließlich von seinem Vater in Triberg abgeholt worden sein.