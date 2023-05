Auch nachdem er in zweiter Instanz schuldig gesprochen wurde, ist der betrügerische Hausverwalter aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis noch auf freiem Fuß.

In Karlsruhe liegt noch nichts vor

Nach dem Urteil des Konstanzer Landgerichts, das ihn im Januar zu drei Jahren Gefängnis verurteilt hatte, hatte der 65-Jährige Revision eingelegt. Beim nun zuständigen Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe ist das Verfahren allerdings bisher nicht eingegangen, sagt Klaus Stohrer, Richter und Pressesprecher am OLG, auf Nachfrage.

Akten füllen viele Ordner

Ein Strafverteidiger hat für das Verfassen einer Revisionsbegründung einen Monat Zeit. Allerdings beginne diese Frist erst, wenn ein Urteil in schriftlicher Form vorliegt, erläutert Stohrer. Gerade bei komplexen Fällen kann das Absetzen eines Urteils daher längere Zeit in Anspruch nehmen.

Rückblick: Im Fall des Hausverwalters hatte die Staatsanwaltschaft allein 4000 Seiten Aktenmaterial gesammelt. Insgesamt ging es um knapp 100 Fälle der Untreue.

Es geht um Freiheit und viel Geld Für den ehemaligen Hausverwalter und Finanzbeamten stehen seine Pensionsanprüche auf dem Spiel: Ab der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr endet das Beamtenverhältnis mit der Rechtskraft des Urteils. Ab diesem Zeitpunkt kann das Urteil vollstreckt werden, es würde also die Ladung zum Haftantritt folgen. Mit der rechtkräftigen Verurteilung würde der 65-Jährige auch seine Pensionsansprüche verlieren. Der Mann ist bislang auf freiem Fuß, ein Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt. Der ehemalige Finanzbeamte, der bis zur Zwangsversteigerung seiner Immobilie in einem großzügigen Einfamilienhaus in einer Kreisgemeinde lebte, musste seine Ansprüche mittlerweile deutlich zurückschrauben: Seinen Angaben vor dem Landgericht zufolge lebt er in einer kleinen Wohnung und von 465 Euro im Monat.

Mit Stand Anfang Mai liegt das Urteil der zweiten Instanz knapp vier Monate zurück. „Bis die Akten bei uns eingehen, vergeht auch noch einige Zeit“, sagt der OLG-Sprecher. Von daher liege das ganze Verfahren zeitlich noch im Rahmen.

Akte geht nun auf die Reise

Bald dürften die Akten jedoch in Karlsruhe eingehen: Wie der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Konstanz, Johannes-Georg Roth, auf Anfrage sagt, liege die Revisionsbegründung nun vor. „Die Akte wird nun von der Staatsanwaltschaft über die Generalstaatsanwaltschaft ans Oberlandesgericht übergeben“, beschreibt Roth das weitere Vorgehen. Dort wird über die Revision entschieden.

Revisionen nur selten erfolgreich

Die Erfolgsaussichten einer Revision sind nicht unbedingt groß: Laut der Statistik des Bundesgerichtshofes über den Geschäftsgang bei Strafverfahren im Jahr 2019 lag die Erfolgsquote bei Revisionen bei 2,47 Prozent.

St. Georgen In diesem Jahr ist Schöffenwahl: „Ich kann dieses Amt nur jedem empfehlen“ Das könnte Sie auch interessieren

Und wer bezahlt das alles? „Sollte die Revision verworfen werden und der Mann gilt als verurteilt, muss er die Kosten tragen“, sagt Klaus Stohrer. Im Falle eines Freispruchs trage die Staatskasse die Kosten.