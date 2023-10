Die Vorwürfe der Ankläger gegen einen 53-Jährigen beim Prozess vor dem Landgericht Konstanz sind heftig: Von sehr vielen Bekannten soll der Angeklagte aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis Geld jeweils im hohen, fünfstelligen Bereich genommen haben, um es angeblich lukrativ anzulegen.

Dabei sei sich der Mann laut Staatsanwaltschaft immer im Klaren darüber gewesen, dass die Anleger das Geld nie wiedersehen würden – auch wenn er ihnen das, inklusive Gewinn, genau so versprochen hatte.

Seine Geschäftsidee, Kredite an notleidende Firmen zu vergeben und dafür hohe Zinsen zu kassieren, entpuppte sich als Schneeballsystem. Das bedeutet, dass er mit jeweils neu eingeworbenem Geld bereits vereinbarte Zahlungen leistete.

Mehr als vier Jahre Haft

Nun ist der 53-Jährige an diesem Donnerstag, 19. Oktober, vom Landgericht Konstanz wegen Betruges in 54 Fällen sowie Untreue in zwei Fällen zu einer Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt worden.

Emotionales Geständnis

Beim Prozessauftakt am Montag, 16. Oktober, hatte der Angeklagte schon ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Er könne selbst nicht verstehen, wie es so weit habe kommen können.

Er habe durch den Betrug alles verloren, sei mittlerweile von der Gesellschaft ausgegrenzt. Sein Haus hatte er verloren, weil dieses zur Deckung einer Teilschuld zwangsversteigert werden musste. Er wohnt seither zur Miete und lebt inzwischen von Bürgergeld (früher: Hartz IV).

Sein Frau ließ sich von ihm scheiden, zu seinem Sohn hatte er drei Jahre lang keinen Kontakt, nicht mal an dessen 18. Geburtstag.

Muss Geld zurückzahlen

„Aus tiefstem Herzen“ bat er die Geschädigten um Entschuldigung. Er wolle versuchen, das Geld so gut es geht nach der Haftzeit zurückzuzahlen. Zu einer Rückzahlung von rund 1,5 Millionen Euro verurteilte ihn nun auch das Gericht.

Zwei Monate seiner Haftzeit werden ihm aufgrund der überlangen Verfahrensdauer erlassen: Die Anklage wurde bereits im März 2022 erhoben, also vor mehr als anderthalb Jahren.