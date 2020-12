Telefonbetrüger schrecken nicht davor zurück, die Corona-Pandemie und somit die Sorge der Menschen zu ihrem Vorteil auszunutzen. Das Ziel: Das Geld der Opfer. So ist es laut Polizei am Dienstag im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Landkreis Rottweil zu Anrufen von Betrügern gekommen, die sich als angebliche Ärzte ausgaben.

So gehen die Betrüger vor

Die derzeit noch unbekannten Anrufer meldeten sich dabei als Ärzte des Schwarzwald-Baar Klinikums oder der Helios Klinik. Sie gaben weiterhin vor, dass ein Verwandter der angerufenen Person sich mit Corona infiziert habe und auf der Intensivstation liege. Für die ärztliche Behandlung würde dringend Geld benötigt werden.

Genauer forderten die Betrüger Geld oder Wertgegenstände für die medikamentöse Behandlung des mit Corona infizierten und in lebensbedrohendem Zustand befindlichen Verwandten, die von der Krankenkasse nicht bezahlt werde. Weiter gaben die Betrüger an, dass das Geld von Angehörigen der Klinik abgeholt würde. Die angeblichen Ärzte versuchten laut der Polizei darüber hinaus, weitere Details zu Bargeld im Haus oder möglichen Vermögenswerten der Angerufenen in Erfahrung zu bringen.

Betrüger nutzen Corona, um Angst zu schüren

„Das ist eine ganz neue Masche der Betrüger“, sagt Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz gegenüber dem SÜDKURIER. „Die Täter lassen nichts unversucht. Sie nutzen jetzt Corona aus und versuchen, als Ärzte Angst zu schüren.“ Die Täter seien gut geschult und würden die Angerufenen passiv stark unter Druck setzen. Laut Jörg Kluge reden die Täter auf ihre Opfer ein, versuchen sie im Schockzustand zu halten.

Das rät die Polizei Betroffene Bürger sollten sich schützen, indem Sie sofort auflegen, sollte es zu einem solchen Anruf kommen. Keinesfalls solle man auf das Gespräch eingehen oder Informationen zu persönlichen Verhältnissen und finanziellen Mitteln angeben. Die Polizei, andere Behörden oder echte Ärzte würden sich niemals nach Geld oder Wertsachen erkundigen. Man solle möglichst schnell auflegen und umgehend die Polizei über die offizielle Rufnummer des Polizeireviers oder über die Notrufnummer 110 informieren. Jörg Kluge rät außerdem dazu, falls möglich, die Telefonnummer der Betrüger aufzuschreiben.

Die neue Betrugsform ist dabei eine Kombination aus Enkeltrick, dem „falschen Kommissar“ und der Angst vor Corona. Beim Enkeltrick, der in den letzten Jahren ebenfalls oft von Telefonbetrüger angewandt wurde, meldet sich eine angebliche Enkelin bei einer oft älteren Klientel und versucht von dieser Geld zu erbitten. Als Grund ist dabei vor allem ein Urlaubsunfall beliebt. Immer wieder fallen Personen auf diesen Trick herein, auch hier sind die meisten Angerufenen zunächst unter Schock. „Nun wollen die Betrüger das Geld nicht für einen verletzten Enkel, sondern für einen an Covid-19 erkrankten Verwandten“, sagt Jörg Kluge.

Betrugsanrufe „falscher Kommissare“

Ein großes Problem sei, dass vor allem die ältere Bevölkerungsgruppe beispielsweise Ärzten oder auch Polizisten am Telefon direkt vertraue. Dies mache sich auch der „falsche Kommissar“ zu Nutze. Bereits vergangene Woche war eine Welle von Betrugsanrufen über Konstanz hinweggerollt, der SÜDKURIER berichtete bereits. Auch in Villingen-Schwenningen habe es in diesem Zuge laut Jörg Kluge eine Häufung von 15 bis 20 Anrufen gegeben.

Dabei gehen die Täter ähnlich vor, doch geben sie sich als Kommissare aus. Sie drängen die Opfer dazu, Wertsachen und Geld der Polizei zur Verwahrung übergeben. Der Grund dafür sollen Einbrüche in der Nachbarschaft sein – allesamt erfunden. Die angeblichen Polizisten, so behaupten sie am Telefon, würden davon ausgeben, dass die Diebesbande auch bei den Angerufenen einen Einbruch plane. Auch hier ist es das Ziel, Angst zu schüren.

Telefonbetrug findet häufiger statt

„Es gibt bisher keine Hinweise, dass diese Anrufe und die neuen Corona-Anrufe zusammenhängen“, gibt Jörg Kluge an. „Auf den Zug springen viele auf. Betrugsvarianten am Telefon sind stark im Kommen.“ Die Gefahr entdeckt zu werden sei gering, der Aufwand der Ermittlungen groß. In den letzten Jahren sei ein Anstieg dieser Fälle zu verzeichnen. Die organisierten Tätergruppen kämen dabei von überall her.

Bislang gibt es noch keine Häufung der Corona-Anrufe; trotzdem warnt die Polizei dringend, auf solche Anrufe hereinzufallen. „Zu keiner Zeit wenden sich Ärzte oder sonstige offizielle Personen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen an Angehörige, um Geld für die Behandlung zu fordern“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.