Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft prägen seit vielen Jahren das Donaueschinger Regionalgespräch und adeln diese Veranstaltung zu einer, wie die Stadtverwaltung Donaueschingen schreibt, als hochkarätige politische Vortragsreihe im Südwesten Deutschlands.

Peter Altmaier bislang letzter Redner

Quer über die Parteienlandschaft hinweg sorgten in der Vergangenheit unter

anderem Wolfgang Schäuble, Guido Westerwelle, Sigmar Gabriel und zuletzt Peter Altmaier in seiner damaligen Funktion als Kanzleramts-Chef für eine weit über die Region hinaus strahlende Resonanz.

Der damalige Bundesminister Peter Altmaier (links) beim Donaueschinger Regionalgespräch 2017 mit OB Erik Pauly. | Bild: Roland Sigwart

Wenn jetzt am Freitag, 15. September, 18.30 Uhr, im Mozart Saal der Donauhallen die 21. Auflage der Reihe ansteht, kommt der protokollarisch bislang ranghöchste Politiker auf die Baar.

Volles Haus: Das Donaueschinger Regionalgespräch 2017 mit Bundesminister Peter Altmaier. | Bild: Roland Sigwart

Es sei der Stadt Donaueschingen eine besondere Ehre, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Ehrengast und Redner gewonnen zu haben, heißt es weiter. Dabei handelt es sich nicht um eine geschlossene Veranstaltung. Auch bei der Neuauflage des Regionalgesprächs seien Bürgerinnen und Bürger, vor allem Donaueschinger Jugendliche, eingeladen.

Eintritt nur mit Einlasskarte

Aber wie kommen Gäste zu einem gemeinsamen Abend mit dem deutschen Staatsoberhaupt? Das geht nur über eine offizielle Anmeldung mit entsprechender Einlasskarte. Der Eintritt ist frei.

Dieses Programm ist vorgesehen Die Donauhallen sind ab 17 Uhr zum Saaleinlass geöffnet. Bis 18.15 Uhr sollten die Gäste ihre Plätze eingenommen haben. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit der Begrüßung durch Oberbürgermeister Erik Pauly. Es folgt die Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das anschließende Gespräch moderiert Rolf Benzmann. Für die musikalische Umrahmung sorgen Max Marlier & Matthias Werner sowie das Calamus-Bläserensemble. Mit einem Stehempfang geht das Donaueschinger Regionalgespräch zu Ende.

Anmeldungen können bis Montag, 21. August, per E-Mail an regionalgespraech@donaueschingen.de, telefonisch unter 0771 857139, per Fax unter 0771 8576139 oder über die städtische Homepage eingereicht werden. Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Für die Anmeldung sind die Angaben von Name/Vorname, Straße/Ort, Geburtsort/Geburtsdatum zwingend erforderlich.

Zusage nach Eingang der Anmeldungen

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass das Kartenkontingent begrenzt ist und Anmeldungen dem Eingang nach berücksichtigt werden.

13 Jahre her: 2010 stellt der damalige Stadtrat Frank Kühn dem SPD-Chef Sigmar Gabriel beim Regionalgespräch eine Frage. | Bild: Roland Sigwart

Nach der Anmeldung werden personalisierte Einlasskarten zugestellt, die am Veranstaltungstag zusammen mit einem Lichtbildausweis vorgezeigt werden müssen.

Im Anschluss an die Rede des Bundespräsidenten ist ein moderiertes Gespräch vorgesehen. Hierfür wird den Gästen die Möglichkeit eingeräumt, vorab eine Frage an den Bundespräsidenten einzureichen.

Fragen können mit Anmeldung eingereicht werden

Aus allen eingegangenen Fragen werden fünf Schwerpunktthemen ausgewählt, auf die der Bundespräsident antwortet. Entsprechende Fragen können zusammen mit der Anmeldung eingereicht werden.