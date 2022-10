Kreis Tuttlingen vor 3 Stunden

Besonders wertvoll: Der Lupfen bekommt jetzt ein Naturschutzgebiet

Das Regierungspräsidium will Teile des Bergs bei Talheim unter Schutz stellen. Grund: Zwischen Magerheide und Wacholderheide tummeln sich am Lupfen zahlreiche gefährdete Tiere und Pflanzen. Was das für Folgen hat.