Immer wieder kommt es zu Unfällen. Busse fahren in Villingen-Schwenningen teils verspätet, da die Straßen schwer zu passieren sind. Am Wochenende soll es schon wieder schneien.

Der Schneefall der vergangenen Woche fordert seinen Tribut. An den Straßenrändern türmen sich in Villingen-Schwenningen Berge von Schnee auf, die die Fahrbahn stark verengen. Zum Teil werden so aus zweispurigen Passagen Einbahnstraßen. Immer wieder