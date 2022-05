Nachhaltige Projekte der Clubs werden in einer Leserabstimmung in dieser Tageszeitung bewertet. Zusätzlich zu den Leserpreisen vergibt eine hochkarätig besetzte Jury weitere Geldpreise.

Vereine können ganz einfach mitmachen. Ab sofort können Vereine und Hilfsorganisationen ihre Vorhaben mittels einfacher Anmelde-Angaben bei Sparkasse und SÜDKURIER einreichen. Die Adresse für diesen Zugang lautet:

www.spk-swb.de/vereinswettbewerb

Am Sonntag, 3. Juli, 18 Uhr, endet die Anmeldefrist. Vom 12. bis 24. September werden 30 Finalisten aus der Kreisregion mit einzelnen Berichten durch das SÜDKURIER-Medienhaus vorgestellt.

Große Bühne für die Sieger

Das Vereinswettbewerbs-Jahr 2022 mündet in eine gemeinsam geplante Siegerfeier in der Neuen Tonhalle in Villingen. Das Fest am 14. November wird zur großen Bühne für alle gekürten Projekte und der Menschen, die hinter diesen Vorhaben stehen.

Der Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse findet bereits zum siebten Mal statt. Premiere für den von Beginn an im gesamten Landkreis ausgerufenen Wettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER war im Jahr 2010.

Wer wie genau dabei sein kann

Teilnehmer: Alle im Vereinsregister eingetragenen Vereine (e.V.) mit Sitz im Geschäftsgebiet der Sparkasse Schwarzwald-Baar und Hilfsorganisationen aus den Bereichen Freiwillige Feuerwehr, DRK, Malteser, THW, DLRG und Bergwacht können teilnehmen. Voraussetzung für die Teilnahme ist die durch das Finanzamt anerkannte Gemeinnützigkeit. Eingereichte Projekte und Aktionen müssen innerhalb von zwei Jahren in die Tat umgesetzt werden.

Anforderungen: Es geht um die Auszeichnung von besonderen Projekten. Es kann sich bei den eingereichten Bewerbungen auch um die Bezuschussung der laufenden allgemeinen Vereinsarbeit handeln, sofern es sich um eine Investition handelt. Auch besondere einmalige Vorhaben, wie beispielsweise ganz besondere Events oder Aktionen (Helfertag, Ferientag mit Hundeverein, etc.), können gefördert werden. Laufende Ausgaben des Vereins werden nicht berücksichtigt. Das Projekt muss der Gesamtheit des Vereins oder einer Abteilung innerhalb der Organisation zugute kommen und nicht nur einzelnen Mitgliedern. Projekte, die der Ankurbelung der Vereinsarbeit dienen, sind zum Wettbewerb ausdrücklich willkommen.