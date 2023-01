Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Beim Brautkleid schrumpft das Budget: Das sind die Trends bei der Hochzeitsmesse „Trau“

Das Messegelände in VS-Schwenningen war am Wochenende Treffpunkt für Heiratswillige. Der SÜDKURIER hat Aussteller gefragt, welche Trends es gibt und ob in Krisenzeiten gespart wird.