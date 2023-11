Nußbach – Welche Fachkenntnisse sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehren der Raumschaft Triberg bei den zahlreichen Proben angeeignet hatten, zeigte die gemeinsame Übung am Samstag in Nußbach. Die Annahme war ein Großbrand bei der Zimmerei Schneider im Vordertal.

Die eigenständigen Jugendwehren aus Schönwald, Schonach, Triberg, Nußbach und Gremmelsbach trafen sich bei ihrer Jahreshauptprobe, um zu demonstrieren, dass die Mannschaften auch zusammen harmonieren.

Der Jugendleiter aus Nußbach, Sebastian Kammerer, hatte sich den Übungsort und -verlauf ausgedacht. Ausrücken mussten die Wehren ins Vordertal, die Annahme lautete Großbrand bei der Zimmerei Schneider.

Übung läuft reibungslos

Dichter Rauch quoll aus der Zimmereiwerkstatt. Als erstes traf die Teilortswehr mit ihrem Nachwuchs aus Nußbach ein; sie bereitete alles für eine sichere Brandbekämpfung vor. Es galt, so schnell wie möglich die umliegenden Gebäuden abzuriegeln und zu schützen.

Die Jugendlichen aus Schonach nahmen ihren zugewiesenen Platz am Vordertalbach ein. Sie waren für die Wasserversorgung zuständig. Dazu wurde das Wasser im Bach gestaut, ein Watergate aufgebaut. Saugrohre wurden angeschleppt, um das so gestaute Wasser mit Schlauchleitungen weiterzuleiten, nicht ohne vorher einen Saugkorb anzubringen, der Verstopfungen verhindern soll.

Viele Meter Schläuche mussten außerdem noch verlegt werden, um an den Brandort zu gelangen. Auch die Gremmelsbacher richteten eine Wasserversorgungsstelle ein. Der aufgebaute Faltbehälter wurde mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug aus Schonach befüllt.

Mit der Brandbekämpfung und dem Schützen der Wohnhäuser waren die Schönwälder gut beschäftigt, galt es doch rund um das große Gebäude der Zimmerei präsent zu sein. Von oben übernahm die Triberger Wehr die Brandbekämpfung mit ihrer Drehleiter.

Die einzelnen Wehren warteten übrigens nicht an ihren Wohnorten bis zur Alarm. Hierfür gibt es einen vereinbarten Bereitstelllungsraum. In diesem Falle standen die einsatzbereiten Fahrzeuge am Bahnhof Triberg, bis sie nacheinander abgerufen wurden.

Es war ein großes Szenario rund um die Zimmerei; die Feuerwehrautos mussten richtig platziert werden, um ungehindert arbeiten zu können. Der Ehrenkommandant der Teilortswehr Nußbach, Erhard Haberstroh, kommentierte den Übungsverlauf. Denn trotz des schlechten Wetters waren viele Zuschauer gekommen, um die Arbeit der Jugendlichen zu verfolgen.

Selbstredend waren die Jugendlichen bei der Übung nicht ohne Begleitung, Jugendleiter, Betreuer und die Maschinisten waren dabei. So wurde auch unter sachkundiger Führung geübt. Im Anschluss trafen sich alle im Nußbacher Feurwehrhaus zum gemütlichen Abschluss.