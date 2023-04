Bei der Messe „Mein Hund – Partner auf 4 Pfoten“ in VS-Schwenningen drehte sich am Wochenende zwei Tage lang alles um die geliebten Vierbeiner. Besondere Attraktion war der Hundetanz.

Bei der Veranstaltung „Mein Hund – Partner auf 4 Pfoten“ in der Messehalle in VS-Schwenningen ging es an diesem Wochenende zwei Tage lang ausschließlich um den besten Freund des Menschen. Die Messe fungierte dabei als Verkaufs-