Jahrelang sprossen die Neubauten geradezu aus dem Boden. Volle Auftragsbücher bei Bauunternehmern, Großprojekte und Investitionen bei den Bauträgern – und das trotz gestiegener Preise. Niedrige Zinsen erlaubten es Menschen, einfacher Kredite für Immobilien aufzunehmen.

Doch nun spricht plötzlich alles von der großen Krise. Die Nullzinspolitik ist Geschichte und die Branche steuert auf eine Klippe zu, die am Horizont immer stärkere Konturen annimmt.

Die Anspannung wächst

„Die Krise am Baumarkt – und das ist neu – hat nun auch die ländlicheren Gegenden erreicht“, erklärt Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Und auch im Schwarzwald-Baar-Kreis wird sie langsam sichtbar. Mit Werner Wohnbau aus Niedereschach hat ein großer Bauträger bereits Kurzarbeit angemeldet.

Noch stellt Werner Wohnbau aus Niedereschach kräftig Projekte fertig. Vor Kurzem hat der Bauträger allerdings Kurzarbeit angemeldet. Sorge um die Zukunft der Baubranche macht sich auch hier auf den Baustellen im Neubaugebiet „Unter dem Scheibenrain“ in Aasen breit. | Bild: Daniel Vedder

Einer unsicheren Zukunft sehen auch kleinere Betriebe entgegen. Der Blick auf die Auftragsbücher für 2024 bereitet mitunter Sorgenfalten.

Claudia und Axel Kräuter von Kräuter Team Bau aus Wolterdingen haben derzeit im Neubaugebiet „Unter dem Scheibenrain“ in Aasen alle Hände voll zutun. Für das laufende Jahr sei das Auftragsbuch voll. Perspektivisch tun sich aber Lücken auf. „Dieses Jahr haben wir 20 Häuser gebaut, 2024 sind es bis jetzt Aufträge für vier“, stellt Axel Kräuter ernüchtert fest.

Die hohe Zinslast und Unsicherheiten führen laut seiner Frau Claudia vermehrt zu Stornierungen in der gesamten Branche. „In vielen Neubaugebieten wie in Bräunlingen oder Dauchingen hört man, dass gerade Bauherren abspringen.“

Traum vom Eigenheim für viele unerreichbar

Für das Wolterdinger Bauunternehmen ist vor allem der Bau von Einfamilienhäusern wichtige Geschäftsgrundlage. Gerade diese sind allerdings vom Auftragseinbruch betroffen. Die Zinslast sei vor allem für junge Leute enorm, betont Claudia Kräuter. In Kombination mit den stark gestiegenen Lebenshaltungskosten zu hoch, um zu bauen.

„Neubauten von Einfamilienhäusern brechen ein“, stellt Claudia Kräuter fest. Für Kräuter Team Bau seien sie eine wichtige Auftragsquelle. Das bedeutet eine ungewisse Zukunft. | Bild: Daniel Vedder

Viele selbst gut verdienende Haushalte können den Traum vom Eigenheim aufgrund der hohen Zinsen nicht mehr finanzieren. „Auch wenn die Kosten für den Erwerb oder den Bau im letzten Jahr etwas gesunken sind, wurde das durch die Teuerung bei der Baufinanzierung mehr als aufgefressen“, stellt Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale fest.

„Während sich einige Familien vor gut einem Jahr ohne Weiteres noch 500.000 Euro Schulden leisten konnten, sind es jetzt vielleicht nur noch 350.000 bis 400.000 Euro, weil mit der monatlichen Rate nur noch ein geringerer Kreditrahmen bedient werden kann“, erklärt Bauers Kollege Niels Nauhauser weiter.

Angst vor der Zukunft

Ohne Zuschüsse und Förderungen steuert die Branche auf eine Katastrophe zu, ist sich Axel Kräuter sicher. „Das geht noch bis Winter, denke ich. Dann werden Insolvenzen kommen.“

„Wenn das Neugeschäft wegbricht, fehlen einfach Aufträge“, sagt auch Rainer Wagner, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Schwarzwald-Baar. Inwiefern das etwa durch Sanierungen kompensiert werden kann, stehe in den Sternen.

„Insgesamt war die Betriebsauslastung im zweiten Quartal 2023 nochmals hoch, was aber auch dem Fachkräftemangel geschuldet sein dürfte.“ – Rainer Wagner, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Schwarzwald-Baar. | Bild: Matthias Jundt

Eine „gewisse Angst“ hat auch Claudia Kräuter vor dem, was die Zukunft bringt. „Wenn es hart auf hart kommt, müssten wir uns von einigem Material trennen und kleinere Sachen machen.“ Handlungsspielraum, wie etwa in Kurzarbeit zu gehen, bliebe kleineren Betrieben nicht. „Dazu haben sie die Kapazitäten nicht“, so Kräuter weiter.

Es gibt auch Ausnahmen

Jedoch gibt es auch Bauunternehmer, die Positives berichten können. „Trotz der angespannten Lage auf dem Markt, können wir uns nicht beschweren. Stornierungen hatten wir bis jetzt keine“, erklärt Daniel Matt, Geschäftsführer von Lehner Holzhaus aus Donaueschingen.

Die Zahlen an Neuaufträgen, auch über 2023 hinaus, seien zwar nicht hoch, aber dennoch gut. Um ihre besondere Lage ob der allgemeinen Entwicklung weiß Matt. „Die Krise ist nicht nur in aller Munde, den Einbruch gibt es tatsächlich.“

Die Geschäftsführer Gabriele Lehner und Daniel Matt von Lehner Holzhaus können trotz angespannter Lage auf dem Markt von einem gut gefüllten Auftragsbuch berichten. | Bild: Wursthorn, Jens

Pauschalisieren möchte er jedoch nicht. Es gebe immer Betriebe, wo es weiter gut läuft. Denn die Menschen wollen eigentlich bauen. Das merke er im Kontakt mit Interessierten und Kunden.

Neben der schwierigen Finanzierung sieht Matt vor allem, dass die Unsicherheit des Marktes den Menschen zu schaffen macht. „Wenn die Leute nicht wissen, wie es sich entwickelt, dann zögern sie.“

Daher hofft er nun, dass mit der einsetzenden Stabilisierung der Bauzinsen zumindest eine bessere Planbarkeit für Bauherren einkehrt.

Hoffen auf die Politik

Eine Stabilisierung alleine reiche laut Claudia Kräuter allerdings nicht aus. „Die Zinslast muss runter“, appelliert sie. Drei bis vier Prozent Bauzinsen seien bei Krediten von 500.000 Euro vor allem für junge Leute einfach zu viel.

Ehemann Axel hofft auf Entlastung aus Berlin – für Bauwillige wie für Unternehmen. „Wir können nur hoffen, dass die Politik irgendwann handelt.“ Ohne entsprechende Zuschüsse sei der Trend nicht mehr zu kippen. Zeitweise steuerliche Entlastungen bei Gewerbe- und Umsatzsteuer sollen helfen. Dazu breitere Förderungen für Bauherren.

Auch Nicole Razavi (CDU), Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, nimmt die Bundesregierung in die Pflicht. Sie fordert, Steuerschlupflöcher in der Grunderwerbssteuer zu schließen. „Diese Mehreinnahmen könnten dann wir Länder dazu verwenden, für bestimmte Gruppen, die es besonders nötig haben, die Grunderwerbssteuer zu senken.“ Beispielsweise jungen Familien solle so der Bau erleichtert werden.