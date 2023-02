Wasserkocher stehen in Reih und Glied in einem Lagerregal. Daneben ein Karton, gefüllt mit einem Kaffeeservice aus weißem Porzellan. Irina Solwiejko zeigt auf eine Kiste auf dem Boden. „Das nehme ich nachher zu der Familie nach Schwenningen mit, ich fahre noch schnell rüber.“

Wasserkocher sind ein gefragtes Gut, weil mit ihnen schnell heiße Instant-Mahlzeiten und Tee zubereitet werden können. | Bild: Göbel, Nathalie

Vor Kurzem hat die Initiative „Ukrainer im Schwarzwald“ ihr neues Lager in Pfaffenweiler bezogen. Hier werden Hilfsgüter aller Art gesammelt: Kleidung, Haushaltswaren, Tee und Tütensuppen, Gaskocher und Geschirr. Ein Teil wird mit von der Initiative organisierten Hilfstransporten direkt in die Kriegsgebiete gebracht. Der andere Teil geht an geflüchtete Ukrainer in der Region.

Manche kamen mit einem Koffer

„Manche sind nur mit einem Koffer angekommen, haben lediglich das Nötigste zusammengepackt“, sagt Liliya Smirnova von der Initiative „Ukrainer im Schwarzwald“. Was vor fünf Jahren als Zusammenschluss einer losen Gruppe begann, ist längst zu einer festen Größe in der Region geworden.

Die Initiative Liliya Smiornova hatte 2018 über soziale Netzwerke einen Aufruf gestartet, um Landsleute aus der Ukraine in der Region kennenzulernen. Die Lehrerin und Erzieherin lebt seit zehn Jahren in der Region und wollte damals gerne mit anderen den Tag der ukrainischen Unabhängigkeit feiern. Schon zwei Tage nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine kam die Initiative zu einer Kundgebung und Mahnwache zusammen. Schon bald darauf begann man damit, Spenden für die in der Ukraine Zurückgebliebenen zu sammeln. Anfangs in einem Keller und Privaträumen, später zeitweise im ehemaligen Sozialkaufhaus „Jumbo“ in Villingen. Fünf Transporte hat die Initiative bereits auf den Weg gebracht, außerdem Sprachkurse und Mutter-Kind-Angebote für Geflüchtete ins Leben gerufen.

Ging es anfangs vor allem darum, Ukrainerinnen und Ukrainer in der Region zusammenzubringen, ist die Initiative seit dem Einmarsch Putins in der Ukraine vor fast einem Jahr zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt verschiedener Hilfsangebote geworden.

„Man weiß, man muss was machen, also macht man“, sagt Irina Solowiejko von der Initiative „Ukrainer im Schwarzwald“. | Bild: Göbel, Nathalie

Unter dem Motto „Zusammen durch den Winter“ sammelt die Initiative aktuell gezielt Spenden für die Menschen in den Kriegsgebieten, die ohne regelmäßige Strom- und Heizungsversorgung auskommen müssen.

Verbandsmaterial und warme Kleidung

„Warme Kleidung und Schuhe für Erwachsene, Regen- und Schneekleidung, warme Decken, Leuchtmittel, Gaskocher, Akkus, Tütensuppen, Instant-Kaffee und Tees“, zählt Irina Solowiejko einige der am dringendsten benötigten Dinge auf. Auch Verbandsmaterial – auch gerne in Form abgelaufener Erste-Hilfe-Koffer – werde dringend gebraucht.

Warme Winterkleidung und Schuhe – in großen Größen – werden in der Ukraine besonders dringend benötigt. | Bild: Göbel, Nathalie

Die Rechtsfachwirtin kommt an diesem Abend direkt von der Arbeit aus einer Anwaltskanzlei. Seit 20 Jahren lebt Irina Solowiejko in Deutschland. Hier hat sie ihre Kinder bekommen, hier ist sie beruflich durchgestartet, hier engagiert sie sich in Elternbeiräten in Schule und Kita. Und hier versucht sie auch, ihren Landsleuten so gut sie kann zu helfen.

Hier werden Spenden angenommen Das neue Spendenlager der Ukraine-Initiative befindet sich im Neuen Weg 11 in VS-Pfaffenweiler. Auch Kartons werden gerne genommen. Annahmezeiten sind Donnerstag und Samstag, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Telefon: 0176/85636630 und 0152/55868143 (ebenfalls 17 bis 19 Uhr) Für die Vermittlung von Rädern und Möbelspenden nehmen die Initiatoren gerne Fotos per Mail entgegen: ukraine.schwarzwald@gmx.de

Spätestens Ende März soll der nächste Hilfstransport in die Ukraine starten, sagt Irina Solowiejko. Bis dahin hat die Initiative die Halle gemietet. „Noch haben wir zu wenige Spenden, um einen Laster zu bestellen.“ Vermutlich werden zwei Transporter auf den Weg geschickt. Diese kommen aus der Ukraine, mit Fahrern, mit denen die Gruppe im vergangenen Jahr schon gearbeitet hat.

„Bis heute wie ein Alptraum“

Dass in ihrer Heimat Krieg herrscht, kann sie auch nach fast einem Jahr noch nicht fassen. „Es ist bis heute wie ein Alptraum.“ Irina Solowiejko hat inzwischen auch ihre Mutter nach Deutschland geholt. „Davor habe ich vor Angst um sie keine Nacht schlafen können.“

Robert Kuhar bei der ehrenamtlichen Arbeit im Spendenlager. Ihn berührt die Hilfsbereitschaft der Menschen sehr. „Letztens hat ein Mann einen ganzen Stapel Taschenlampenbatterien gebracht, die er extra gekauft hatte.“ | Bild: Göbel, Nathalie

Das Mitgefühl mit den Menschen aus und in den Kriegsgebieten ist es auch, was die Initiative antreibt. „Man rutscht da so rein“, beschreibt es Irina Solowiejko. „Man weiß, man muss was machen, also macht man.“

„Ich habe mein Kind noch verkleidet und in die Schule geschickt, anschließend habe ich mich selbst verkleidet. Und dann kam die Nachricht von Putins Angriff.“ Liliya Smirnova über den 24. Februar 2022

So wie auch Liliya Smirnova einfach macht. Nie werde sie jenen 24. Februar 2022 vergessen, sagt sie. Ein fröhlicher Tag sollte es werden, jener „Schmotzige“, der in Villingen normalerweise im Zeichen von Kinderumzug und Narrentreiben steht. „Ich habe mein Kind noch verkleidet und in die Schule geschickt, anschließend habe ich mich selbst verkleidet. Und dann kam die Nachricht von Putins Angriff.“

Geschirr, Haushaltsgeräte, Kleidung: Die Menschen in den Kriegsgebieten, aber auch die Geflüchteten haben oft alles verloren. | Bild: Göbel, Nathalie

An Arbeit sei an diesem Tag nicht zu denken gewesen. „Ich saß völlig gelähmt mit meinem Kaffee am Tisch.“ Die Schockstarre sollte jedoch nicht lange anhalten. Schon Stunden später meldete Liliya Smirnova zum ersten Mal im Leben eine Demonstration an, die zwei Tage später bereits stattfand.

In Kisten und Kartons werden die Hilfsgüter gelagert. Nicht alle geht in die Ukraine: Auch Geflüchtete, die in der Region ankommen, werden damit versorgt. | Bild: Göbel, Nathalie

Dass die Initiative der Ukrainer so entschlossen für ihr Land einsteht und so schnell Hilfe organisiert, hat auch Daniel Wenzler vom Villinger Judoclub tief beeindruckt. „Ich war bei der ersten Mahnwache dabei und war sehr berührt“, sagt der Villinger. Er bot spontan seine Hilfe an, so dass in einer Sporthalle das Mutter-Kind-Turnen angeboten werden konnte.

„Hoffentlich hört das alles bald auf“

Er hilft den Geflüchteten auch bei Behördengängen, sucht auf Online-Flohmärkten nach Möbeln für geflüchtete Familien und packt auch im Lager mit an, wo es immer etwas zu verpacken, zu sortieren und zu verräumen gibt. „Viele sind so bescheiden und wollen nur eine Kaffeetasse haben, weil sie sagen, sie fahren eh zurück“, schildert Liliya Smirnova. Und fügt hinzu: „Hoffentlich hört das alles bald auf.“