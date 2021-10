„Die Modernisierung der Schwarzwaldbahn läuft planmäßig“. Dies bestätigt das Unternehmen auf SÜDKURIER-Anfrage. Derzeit, so berichtet das Unternehmen, wird von von den Bautrupps parallel gearbeitet. Im Schwerpunkt sind es diese Maßnahmen: Auf den letzten zwei Kilometern vor St Georgen hat die Bahn diese Woche Großmaschinen, eine Bettungsreinigungsmaschine sowie ein Umbauzug, eingesetzt. Die Bettungsreinigungsmaschine ist eine gleisgebundene Arbeitsmaschine, die den Schotter in Gleisbetten von Verunreinigungen befreit.

Schwarzwald-Baar-Kreis Vom Schwarzwald auf der Schiene direkt ins Donautal: So soll der Ringzug in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg künftig fahren Das könnte Sie auch interessieren

Neue Weichenheizungen

In den Abschnitten zwischen Triberg und dem Sommerautunnel saniert die Bahn die Strecke mit Baggern und einem Materialzug. Zudem baut die DB an den Überleitstellen neue Weichenheizungsstationen ein. Im Sommerautunnel kurz vor St. Georgen stabilisiert die Bahn die Tunnelwand mit Bewehrungsmatten und Spritzbeton. Die Instandhaltungsmaßnahme stehen regelmäßig auf dem Plan und ist vergleichbar mit lockerem Putz an einem Gebäude, den man abklopft und anschließend neuen aufbringt. Im Eisbergtunnel finden ebenfalls Arbeiten an der Tunnelwand statt.

Ebenfalls am Villinger Bahnhof wurde ein Schotterzug beladen. Das Material für die Sanierung des Gleisbetts benötigt. | Bild: Hahne, Jochen

Anschließend finden Inbetriebnahmefahrten statt. Wenn alle Anlagenteile, Bahnübergänge, Signale und Weichen funktionieren, kann der reguläre Zugbetrieb starten. „Pünktlich am 26. November fahren die ersten Züge auf der modernisierten Schwarzwaldbahn“, teilt die Bahn zuversichtlich mit.

Berühmte Gebirgsbahn Die Schwarzwaldbahn wurde zwischen Offenburg und Villingen von 1865 bis 1873 unter der Leitung von Robert Gerwig gebaut. Die Gebirgsbahn ist zwischen Hausach und St. Georgen 38 Kilometer lang, führt durch 37 Tunnel und überwindet 591 Höhenmeter zwischen Hausach und St. Georgen und zählt zu den schönsten Eisenbahnstrecken in Deutschland. Ein Meilenstein war die Elektrifizierung in den Jahren 1972 bis 1977.

Bis zur Fertigstellung werden für die Fahrgäste Busse als Schienenersatzverkehr zwischen den Bahnhöfen in Hausach und St. Georgen eingesetzt. Die Züge der DB Regio aus Richtung Offenburg beginnen und enden im Bahnhof Hausach, aus Richtung Immendingen beginnen und enden sie im Bahnhof St. Georgen. Die Züge der SWEG fahren aus Richtung Offenburg bis Hornberg, auch der Haltepunkt Vogtsbauernhof wird angefahren.

Die Modernisierung der Schwarzwaldbahn ist eine der größten Baumaßnahmen im Land. Laut den Angaben werden 60 Kilometer Gleise, 63.000 Schwellen und 100.000 Tonnen Schotter angepackt. Aus der Menge an Stahl könnten zwei Drittel des Eiffelturms nachgebaut werden. Insgesamt fließen etwa 47 Millionen Euro in die Erneuerung der Schwarzwaldbahn.