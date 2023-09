Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, soll die Bundesstraße B500 zwischen Hinterzarten und Jostal wie geplant ab Freitagabend, 8. September, und somit pünktlich zum Ende der Sommerferien wieder durchgängig für den Verkehr geöffnet sein.

Auch die Linienbusse des ÖPNV können dann den Betrieb wieder fahrplangemäß aufnehmen, so die Behörde.

Am Thurner und an der Abzweigung ins Jostal stehe allerdings wegen der Erneuerung der Fahrbahndecke ab Montag, 11. September, bis voraussichtlich Mitte Oktober nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Verkehr werde per Ampel geregelt.

Anschließend sei die B 500 zwischen Hinterzarten und Jostal wieder ohne Einschränkungen befahrbar.

Das Gesamtprojekt der Sanierung erstreckte sich über eine Länge von 7,5 Kilometern. Das RP ging zum Start am 28. Juli von einer Bauzeit von insgesamt dreieinhalb Monaten aus. Die Vollsperrung beschränkte sich auf die Sommerferien, um den Schulbusverkehr nicht zu gefährden.