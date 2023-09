Autofahrer müssen am Freitag, 14. September, Umwege und Verzögerungen in Kauf nehmen: Wegen einer Demonstration der Klimabewegung Fridays for Future wird unter anderem die Bundesstraße 33 ab 12.30 Uhr teilweise gesperrt: In Richtung Bad Dürrheim gibt es kein Durchkommen.

„Aufgrund der Versammlung kommt es im Bereich der B33 zwischen der Schwenninger und der Wieselsbergstraße in Villingen zu Verkehrseinschränkungen“, teilt Stadt-Pressesprecher Christian Thiel mit.

Das ist die Route der Klimaschützer

Die Demonstration soll laut Thiel gegen 13.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Villingen beginnen und zieht dann über die Schwenninger Straße auf die B33. Dort wird der Versammlungszug auf der linken Fahrspur der Bundesstraße bis zur Abfahrt auf die Wieselsbergstraße marschieren, wo die Teilnehmer die B33 wieder verlassen. Dann geht es via Goldenbühlstraße in die Pforzheimer Straße. Gegen 16.30 Uhr soll die Versammlung dort beendet werden.

Tim Sickinger, Elias Benzler, Jonathan Kühner und Leonard Rupertus haben sich für den Streik vorbereitet. | Bild: Susanne Rothweiler

Die B33 wird ab circa 12.30 Uhr in der Fahrtrichtung von St. Georgen nach Bad Dürrheim einseitig gesperrt. Die rechte Fahrspur, von Bad Dürrheim in Richtung Sankt Georgen, wird in diesem Zeitraum nach Angaben von Start-Sprecher Thiel weiter befahrbar sein.

Ebenfalls gesperrt werden die Auffahrten Schwenninger Straße, Wieselsbergstraße, Vockenhauser Straße und Berliner Straße jeweils in Richtung Bad Dürrheim. Eine lokale Umleitung, die über den Außenring in Villingen führt, wird eingerichtet.

Die Sperrung der Bundesstraße wird aufgehoben, sobald die Demonstranten die B33 wieder verlassen haben. Auf der Route bis zur Bundesstraße, so Christian Thiel, könne es eventuell kurzzeitige Beeinträchtigungen für Autofahrer geben.

Bis zu 200 Demonstranten werden erwartet

Die Ortsgruppe Fridays for Future VS rechnet mit 150 bis 200 Teilnehmern bei der Demonstration. Mit dem Marsch über die Bundesstraße 33 wollen die Aktivisten ihrer Forderung nach einem vollständigen Rückzug der Stadt Villingen-Schwenningen aus der Interessengemeinschaft für den Lückenschluss B33/B523 Nachdruck verleihen.

Polizei rechnet mit friedlicher Veranstaltung

Bei der Polizei laufen am Donnerstag, 14. September, noch die letzten Vorbereitungen für die Demonstration. Nach Angaben von Pressesprecher Dieter Popp rechnen die Beamten mit einer friedlichen Veranstaltung. Mit wie vielen Beamten die Ordnungshüter den Zug auf der von der Stadt festgelegten Route begleiten werden, verrät Popp allerdings nicht.