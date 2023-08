„Nicht unerhebliche Verletzungen“: So umschreibt die Polizei die Folgen eines Unfalls für einen junger Motorradfahrer am Montagabend, 21. August, gegen 20 Uhr auf der B33.

Der 16-jährige Yamaha-Fahrer sei in einer Zweiradgruppe von St. Georgen kommend in Richtung Triberg-Nußbach gefahren. „Dabei hielt er zum vorausfahrenden Motorrad einen zu geringen Abstand ein und es kam in einer Linkskurve mit diesem zu einer Berührung“, so die Polizei.

Ins Schlingern geraten

Während der Vordermann unbeirrt seine Fahrt habe fortsetzen können, sei der Jugendliche mit der Yamaha ins Schlingern geraten und gestürzt. „Dabei zog er sich die Verletzungen zu und kam stationär in ein Krankenhaus. An seiner Enduro entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro“, so die Bilanz der Polizei.