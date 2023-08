Die Bundesstraße B33 verbindet als zentrale Verkehrsachse die südliche Baar mit Villingen-Schwenningen und Triberg – und längst nicht überall gibt es für sie geschickte Alternativen.

Deshalb sind Baustellen auf dieser Strecke immer auch potenzielle Staufallen für Pendler und alle, die schnell von A nach B kommen wollen.

Am Montag, 28. August, dürfte es wieder soweit sein: Bagger rücken an. Das betrifft zum einen den Bereich südlich von VS-Villingen und zum anderen den Abschnitt etwas nördlich von Triberg.

So ist die Situation am Montag, 28. August

Mittags bilden sich noch keine Staus. Allerdings sind nun erste Sperrungen eingerichtet. Auf der B33 fließt der Sommerferien-Berufsverkehr an diesem Tag dennoch normal. Allerdings sind jetzt je nach Ziel Umwege nötig.

Der Abzweig Marbach auf der B33 ist jetzt gesperrt Video: Susanne Rothweiler

In Marbach ist die Abfahrt zur Schaffhauser Straße in der Mittagszeit des 28. August am Verkehrskreisel gesperrt. Zudem hat die Baustelleneinrichtung in der Schaffhauser Straße begonnen.

Vorbereitung der Baustelle in Marbach vor dem Kreisel am Montag, 28. August. | Bild: Susanne Rothweiler

Es ist 17.50 Uhr am Kreisel in Marbach. Die Verkehrslage ist entspannt trotz Absperrung der Schaffhauser Straße. | Bild: Susanne Rothweiler

Auswirkungen dürfte die Baustelle wohl auch auf die Kreuzung Straßburger Straße/Donaueschinger Straße am Villinger Stadtrand haben.

Dort werden wohl einige Autofahrer, die eigentlich auf über Marbach auf die B33 fahren wollten, landen. Noch ist hier aber bis zum Montagabend alles ruhig.

Verkehr fließt noch an der Kreuzung Straßburger Straße/ Donaueschinger Straße Video: Susanne Rothweiler

Baustelle VS-Marbach/Bad Dürrheim

Eine neue Einfädelspur soll bei VS-Marbach das Auffahren auf die B33 in Richtung Bad Dürrheim künftig leichter und sicherer machen. Die Baustelle entsteht ab 28. August dort, wo die Kreisstraße 5734, die von VS-Marbach unter dem Namen Schaffhauser Straße nach Osten führt, auf die B33 stößt.

Durch die Baustelle ergibt sich auf der viel befahrenen Bundesstraße eine Engstelle. Sie soll zwar in beide Richtungen passierbar sein, aber nur mit Tempo 50.

Bild: Schönlein, Ute

Zeitgleich gibt es in diesem Zusammenhang weitere Baustellen, an denen Landratsamt, Regierungspräsidium, Stadt Villingen-Schwenningen und Stadtwerken VS beteiligt sind. Auch diese Projekte sollen gebündelt ebenfalls am Montag, 28. August, beginnen.

Zuvor hatte es Verwirrungen gegeben, weil eine schon für 21. August angekündigte Sperrung der Strecke zwischen VS-Marbach und der B33 überraschend doch nicht umgesetzt und auf den 28. August verschoben worden war.

Konkret wird jetzt die Durchfahrt von und nach VS-Marbach (zwischen B33 und dem großen Marbacher Verkehrskreisel) ebenfalls für Bauarbeiten gesperrt. Das gilt voraussichtlich bis in den Oktober.

Am Zollhäusleweg in VS-Zollhaus warnt seit Montag, 28. August, ein Schild, dass auf dieser kleinen Straße keine Durchfahrt nach Marbach und zur Bundesstraße B33 möglich ist. | Bild: Susanne Rothweiler

Auch die Gemeindeverbindungsstraße von und nach Zollhaus soll ab Montag, 28. August, ab dem Bahnübergang Zollhaus in Richtung K5734 gesperrt werden. Hier ist vorgesehen, die Fahrbahndecke zu sanieren.

Alternative Routen bei VS Als Alternativroute nach Zollhaus bleibt, auf der B33 weiterzufahren bis zur Gaskugel und dort dann den Zollhäusleweg Richtung Zollhaus zu nutzen. Für die verschiedenen Radwege wird am Zollhäusleweg laut Thiel eine Radwegumleitung beschildert. Die Zufahrt zum Reiterhof in Zollhaus wird laut Thiel möglich sein. Die Umleitung von und nach Marbach erfolge über die Landesstraße L178 Richtung Villingen-Schwenningen und die B33.

Baustelle Triberg

Eine Baustelle mit Ampelregelung wird laut Gemeindeverwaltungsverband Raumschaft Triberg zudem ab Montag, 28. August, auf der B33 zwischen Triberg und Hornberg eingerichtet. Dort muss ein Entlastungskanal für ein Regenüberlaufbecken quer durch die B33 gebaut werden.

Dafür gibt es nach einer Woche mit Ampelregelung dann sogar eine Vollsperrung vom 15. bis zum 29. September.

Das sei aus Sicherheitsgründen unumgänglich, teilt der zuständige Gemeindeverwaltungsverband Raumschaft Triberg mit. Sobald der Kanal verlegt und abgenommen sei, werde der Bereich wieder verfüllt und für den Verkehr freigegeben.

Danach gilt für Restarbeiten allerdings noch einmal eine Ampelregelung vom 29. September bis 6. Oktober. „Die Umleitungsstrecke erfolgt für den Schwerlastverkehr überregional und ist rechtzeitig ausgeschildert“, so die Behörde.