Donaueschingen vor 40 Minuten

Flammen lodern an der B27: Auto brennt an der Straße komplett aus

Der Sonntagnachmittag, 20. August, ist sehr heiß – und an der B27 auf Höhe des Photovoltaikparks ist es noch heißer geworden. Dort geriet ein Mercedes in Flammen. Aber was passierte mit den Insassen des Autos?