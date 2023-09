Die aktuellen Ausbildungszahlen von Ende August stimmen positiv, berichtet die Industrie- und Handelskammer in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr scheinen mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen zu werden als im letzten Jahr. Dies gilt für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und bundesweit.

Dennoch bleibe die Situation auf dem Ausbildungsmarkt für Unternehmen angespannt. Immer mehr Betriebe finden nicht genügend Auszubildende. Mit einem neuen Allzeithoch von 47 Prozent ist knapp die Hälfte der Ausbildungsbetriebe im Bereich der Industrie- und Handelskammern betroffen. Besonders vergeblich suchen Gastronomie, Industrie und Handel nach Auszubildenden. Das sind die Ergebnisse der bundesweiten Ausbildungsumfrage der IHK-Organisation, die auf den Erfahrungen des vergangenen Jahres fußen.

Auch Ausbildungsbetriebe der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg haben an der Umfrage teilgenommen. Hauptursache für den Mangel an Nachwuchskräften dürfte der demographische Wandel sein. Heute gibt es bundesweit rund 100.000 Schulabgängerinnen und Schulabgänger weniger als noch vor zehn Jahren. Zudem ist eine steigende Zahl von jungen Erwachsenen unschlüssig über die eigene Zukunft. Sie reisen, gehen jobben oder fangen zunächst einmal ein Studium an. Das lässt sich am Eintrittsalter bei Ausbildungsbeginn ablesen: Dies ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

Hilfe bei Berufsorientierung

Mit besserer Berufsorientierung wollen die Unternehmen diese Jugendlichen für sich gewinnen – acht von zehn Unternehmen in der Region gaben an, ihr Engagement auf diesem Gebiet intensivieren zu wollen. „Unsere Unternehmen engagieren sich schon jetzt vielfältig im Bereich Berufsorientierung. Zum Beispiel mit Betriebspraktika, mit Ausbildungsbotschaftern oder am Girls‘ und Boys‘ Day. Jetzt ist die Politik gefordert, das Engagement der Betriebe auch in den Lehrplänen umzusetzen“, so Bettina Schuler-Kargoll, Vizepräsidentin der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. „Berufsorien-tierung muss in allen Schularten umfangreich stattfinden.“ „Als IHK bieten wir im Oktober eine Informationsveranstaltung für Lehrerinnen und Lehrer an, um sie in ihrer Arbeit zu unterstützen. Darüber hinaus können sich unsere Betriebe beim Projekt Ausbildungsbotschafter engagieren oder sich für die landesweite Praktikumswoche rund um die Herbstferien registrieren lassen“, ergänzt Miriam Kammerer, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Prüfung bei der IHK.

Die teilnehmenden Unternehmen gaben zudem an, auf die Wünsche der Generation Z einzugehen. Arbeiten in flachen Hierarchien (54 Prozent) und mit moderner IT-Technik (49 Prozent) seien Maßnahmen, die die Ausbildung attraktiver machen sollen.