VS-Villingen vor 1 Stunde

Azubis aus der Region: Sie geben Menschen Lebensqualität zurück – Jana Lehmann und Adrian Iacubino werden Orthopädietechniker und -schuhmacher

Wegen des Coronavirus ist die Messe Jobs for Future in den September verlegt worden. Etliche angehende Auszubildende waren erwartet worden. Jana Lehmann ist gerade fertig mit ihrer Ausbildung. Sie stellt unter anderem Prothesen her. Adrian Iacubino ist dagegen am Anfang seiner Lehre. Er wird Orthopädieschuhmacher.