Schönwald vor 55 Minuten

Azubis aus der Region: Familientradition – Kathrin Börsig wird Malerin und Lackiererin – und tritt damit in die Fußstapfen ihres Vaters, Opas und Uropas

Wegen des Coronavirus ist die Messe Jobs for Future in den September verlegt worden. Etliche angehende Auszubildene waren erwartet worden. Eine, die mit ihrer Ausbildung so gut wie fertig ist, ist Kathrin Börsig. Die 19-Jährige wird Malerin und Lackiererin und tut es so ihrem Vater, Großvater und Urgroßvater gleich. Für ihren Ausbildungsbetrieb ist sie die erste Frau überhaupt.