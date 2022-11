Diese überraschende Aussage lässt bei der aktuellen Bilanz zum Ausbildungsmarkt aufhorchen: Daran, dass viele Ausbildungsplätze in den Betrieben unbesetzt bleiben, seien häufig die Eltern der potenziellen Auszubildenden schuld, kritisierten die Agentur für Arbeit, die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK) und die Handwerkskammer Konstanz (HWK).

Der Grund: So manche Eltern würden ihren Kindern aufgrund falscher eigener Vorstellungen davon abraten, einen Ausbildungsberuf zu lernen. Und stattdessen dazu raten, eine akademische Laufbahn einzuschlagen.

„Man kann auch in Ausbildungsberufen gutes Geld verdienen“, sagt Birgit Hakenjos, IHK-Präsidentin | Bild: Sprich, Roland

„Man kann auch in guten Ausbildungsberufen gutes Geld verdienen“, unterstrich IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos beim Pressegespräch mehrfach. Gerade die duale Ausbildung sei das Rezept gegen den Fachkräftemangel und das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und des regionalen Mittelstandes.

Dem stimmte Handwerkskammer-Präsident Werner Rottler uneingeschränkt zu. Er bedauerte, dass das Image von Handwerksberufen in den Köpfen vieler Eltern negativ behaftet sei. Gemeinsam müsse man hier alle Anstrengungen unternehmen, um diesen Trend in den Köpfen der Eltern umzukehren.

„Im Handwerk sind Menschen gesucht, die nicht nur Fridays for Future, sondern auch montags, dienstags, mittwochs und donnerstags für die Zukunft mit anpacken wollen.“ Werner Rottler, Handwerkskammerpräsident | Bild: Sprich, Roland

Der sich immer weiter ausbreitende Fachkräfteengpass könne sonst „zum Bremsklotz beim Klimaschutz und für die Energie- und Mobilitätswende werden“, warnte Rottler.

Im Handwerk seien Menschen gesucht, „die nicht nur Fridays for Future, sondern auch montags, dienstags, mittwochs und donnerstags für die Zukunft mit anpacken wollen“, wie der Handwerkskammerpräsident deutlich machte.

„Da können wir in den Schulen noch so viel Beratung und Praktika anbieten. Eltern können mit einem Satz, ‚ne, das machst du nicht‘ alle Bemühungen zunichtemachen“, sagte Sylvia Scholz, Geschäftsführerin der regionalen Agentur für Arbeit.

„Da können wir in den Schulen noch so viel Beratung und Praktika anbieten. Eltern können mit einem Satz, ‚ne, das machst du nicht‘ alle Bemühungen zunichtemachen.“ Sylvia Scholz, Agentur für Arbeit | Bild: Sprich, Roland

Sie betonte, dass sich die Berufsbilder in den vergangenen 30 Jahren deutlich verändert hätten und das Bild, das manche Eltern eventuell aufgrund eigener Erfahrungen von früher, längst nicht mehr stimme.

Wie sie sagte, ist der Fachkräftemangel in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg immens. „Und gleichzeitig waren die Chancen für Jugendliche auf einen Ausbildungsplatz selten so gut.“

Ungleichgewicht Auf 4389 offene Ausbildungsstellen in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil kamen lediglich 2546 Bewerber, von denen letztlich 2084 ein Ausbildungsverhältnis begonnen haben. Das sei ein Rückgang von mehr als sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr, so Sylvia Scholz, Geschäftsführerin der regionalen Agentur für Arbeit. Demnach blieb nahezu jeder zweite Ausbildungsplatz unbesetzt. Ursachen Scholz führte das Ungleichgewicht einerseits auf rückläufige Schülerzahlen zurück. Andererseits würden immer weniger Schüler nach Ende der allgemeinen Schulzeit ins Berufsleben starten. Demnach strebe ein Fünftel einen höherwertigen Bildungsabschluss an, mache ein Praktikum zur beruflichen Orientierung oder entscheide sich für ein Studium. Weitere zehn Prozent nahmen eine geförderte Qualifizierung in Anspruch oder starteten direkt ins Arbeitsleben. Der gleiche Prozentsatz hätte sich entweder direkt arbeitslos gemeldet, beziehungsweise lägen keine Rückmeldungen zum Verbleib vor.

Angesichts des Mangels an Arbeitskräften plädierte IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos dafür, den Arbeitsmarkt für Menschen mit Migrationshintergrund schneller zu öffnen.

Die Vertreter von IHK, HWK und Agentur für Arbeit waren sich einig, dass angesichts der bisherigen Bemühungen wie Jobbörsen und anderen Angeboten nicht noch mehr Ausbildungsoffensiven auf den Markt gebracht werden müssen. Stattdessen sollte es Angebote für Eltern geben, um diesen Einblicke in verschiedene Berufsbilder zu geben.

Chancen für Spätentschlossene

Übrigens: Wenngleich das Ausbildungsjahr bereits begonnen hat, so können Spätentschlossene noch immer eine Bewerbung für einen Ausbildungsberuf abgeben. Infos dazu gibt es unter www.arbeitsagentur.de, www.ihk.de und www.hwk-konstanz.de