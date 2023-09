Löffingen vor 1 Stunde

28-Jähriger liefert sich mit seinem Auto Verfolgungsjagd mit Polizei und flieht dann weiter zu Fuß

Ein Autofahrer fährt in Rötenbach in einen Graben, haut ab und entzieht sich einer Polizeikontrolle. Als er in Bräunlingen kontrolliert wird, deutet sich der Grund seiner Kurzschlussreaktion an.