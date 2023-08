Es gibt gute Nachrichten von der Autobahn GmbH für alle, die die Autobahn A81 nutzen und seit Ende Mai 2023 durch die große Baustelle bei der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen hindurch müssen.

Das ist öfters mit Rückstaus verbunden, zumal auf längeren Abschnitten nur mit Tempo 60 gefahren werden darf. Obendrein mussten auch Auf- und Abfahrten zeitweilig gesperrt werden.

Doch die Geduldsprobe soll nun ein Ende haben: „Die Fahrbahndeckenerneuerung der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Tuningen wird planmäßig abgeschlossen“, kündigt die Autobahn GmbH als Bauherrin auf Anfrage am Dienstag, 29. August, an.

Die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen in Fahrtrichtung Stuttgart wurden bereits am Donnerstag 24. August wieder geöffnet. Und nun wird auch die Baustelle auf den durchgehenden Fahrbahnen abgeräumt.

Fahrtrichtung Stuttgart Mittwochabend frei

Das wird zeitlich versetzt ablaufen, so die Bauherrin: „Die beiden Fahrstreifen der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart werden abends am Mittwoch, 30. August, wieder normal befahrbar sein“.

Fahrtrichtung Singen im Laufe des Freitags frei

In der entgegen gesetzten Fahrtrichtung Singen werde die baubedingte Verkehrsführung dann am Donnerstag, 31. August, zurückgebaut.

„Das heißt: Im Laufe des Freitags werden beide Fahrstreifen wieder normal befahrbar sein“, teilt die Autobahn GmbH mit.

Offenbar der planmäßige Abschluss eines gelungenen Projekts: „Die Sanierung verlief problemlos und kostete ca. 8,3 Millionen Euro“, lautet das Resümee. Auf einem 3,5 Kilometer langen Abschnitt der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Tuningen wurden die Fahrbahn sowie die Schutzeinrichtung im Mittelstreifen in beiden Fahrtrichtungen erneuert.