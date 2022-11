Die Region Villingen-Schwenningen ist nur mangelhaft bestückt mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Deshalb fällt es besonders auf, wenn ein Ladepunkt 95 Stunden lang von einem längst gefüllten Fahrzeug blockiert wird.

Geschehen ist dies jetzt am Landratsamt am Hoptbühl. Hier werden Carsharing-Fahrzeuge an die Steckdose gehängt, wenn Mieter des Wagens diesen wieder zurückbringen.

Die Ladesäule bietet Ökostrom aus Wasserkraft. Das ist derzeit bei öffentlichen Ladepunkten in VS immer noch ein Alleinstellungsmerkmal. | Bild: Trippl, Norbert

Private Halter von E-Fahrzeugen haben längst nicht immer die Möglichkeit, zuhause zu laden. Deshalb sind Ladepunkte wie die am Landratsamt besonders wertvoll. Wer ökologisch ausgerichtet fahren möchte, der stöpselt hier sein Fahrzeug besonders gerne ein. Es gibt hier Strom, der zu 100 Prozent aus Wasserkraft stammt.

Fast 100 Stunden blockierte über das lange Wochenende zu Allerheiligen nun ein längst vollgeladenes Auto eine der beiden Wasserkraft-Steckdosen. Der zweite Ladeanschluss an der Ladesäule war über das Wochenende und den Feiertag oft belegt, hier allerdings sorgten aufmerksame Strom-Fahrer dafür, dass ihre Fahrzeuge rasch wieder die Ladesäule verlassen haben.

An Allerheiligen steht der Wagen seit fast 100 Stunden und längst vollgeladen hier. | Bild: Trippl, Norbert

Genutzt wird der zuletzt hier dauergeparkte Wagen auch vom Landratsamt als Dienstfahrzeug. „Wir sind verpflichtet, den Wagen nach Rückgabe an diese Steckdose anzuschließen“, legt Behördensprecherin Heike Frank offen. Der Kleinwagen kann auch von Privatleuten gebucht werden. Gibt es keine Nachfrage, hängt das Auto eben tagelang an der Ladesäule.

Das Ganze ist kein Einzelfall. Auch am Donnerstag nach Allerheiligen stand werktags ein Wagen zwölf Stunden lang und längst vollgeladen hier. Wer hier angefahren kommt, um sein Auto mit Ökostrom zu laden, hat Pech, wenn schon ein anderer sein Kabel an die zweite Steckdose der Säule gehängt hat und der zweite Ladepunkt blockiert ist.

Das steht er – und lädt nicht. Längst ist die Batterie des Wagens voll. Abgesteckt und umgeparkt wird das Auto aber nicht. | Bild: Trippl, Norbert

Gleich nebenan steht am Landratsamt mittlerweile eine Ladesäule der Stadtwerke. Hier herrscht nicht ganz so viel Betrieb. Der Grund ist: Bei den Stadtwerken gibt es normalen Strommix. Immerhin: Der örtliche Versorger baut sein Ladenetz aus.

Am Benediktinerring sollen weitere Ladesäulen entstehen. Das ist umso dringender, weil die Ladesäule auf dem Parkplatz an der Villinger Volksbank immer wieder außer Betrieb ist und zurück gebaut werden soll auf Grund dauernder Defekte. Auch hier, so erfahren es Kunden bei der Volksbank auf Nachfrage, soll bald ein Stadtwerke-Lader stehen. Dies ist deshalb ein Verlust, weil die Volksbank bis zuletzt den Ladestrom stark subventionierte.