Bad Peterstal-Griesbach vor 3 Stunden

Ausgebüxte Kuh von Zug im Schwarzwald überfahren

Im Ortenaukreis brach eine Kuh am Wochenende aus ihrer Weide aus und wurde am Sonntagmorgen von einem Zug überfahren. Die Strecke musste am Morgen zur Bergung vorübergehend gesperrt werden.