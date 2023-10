Manchmal hilft auch die beste Kleidung nichts, um Wind und Regen zu trotzen. Dann stellt sich die Frage für Einheimische und Touristen: Was kann ich bei schlechtem Wetter denn im Schwarzwald-Baar-Kreis unternehmen?

Der SÜDKURIER hat Tipps gesammelt, bei denen Wetter und zum Teilweise auch die Jahreszeit keine Rolle spielen. Bitte beachten: Für ein paar Angebote ist nach dem Oktober die Saison zu Ende.

Skispringen für Laien bei jedem Wetter

SÜDKURIER-Redakteurin Hanna Mayer testet im Dezember 2022 das virtuelle Skispringen. Für sie ist das Erlebnis intensiv und deutlich mehr als nur ein Film. | Bild: Sprich, Roland

Von der Langenwaldschanze in Schonach können auch komplette Laien bei jedem Wetter abheben – und zwar mit virtuellem Skispringen. Der SÜDKURIER hat bereits 2022 den Skisprung mit einer Virtual-Reality-Brille auf dem Schanzenturm ausprobiert.

Das gefahrlose Abenteuer ist immer donnerstags um 16.30 Uhr buchbar. Eine Anmeldung ist zwingend nötig, da in der Regel nur zwischen zwölf und 16 Teilnehmer zugelassen werden. Melden sich acht Personen als eine Gruppe an, kann aber ein Termin außerhalb der festen Zeit vereinbart werden.

Wer das Angebot erst in der Winterzeit ausprobieren will, sollte beachten, dass die Langenwaldschanze eine ganz normale Sportanlage ist: Dann wird das virtuelle Skipringen bei Sportbetrieb nicht angeboten. Benita Hansmann vom Sport- und Kulturamt Schonach im Schwarzwald geht davon aus, dass der Sportbetrieb in 2023 ab Ende Dezember losgeht.

Tickets: Erwachsene 10 Euro und Kinder 8 Euro. Zudem ist eine Schanzenführung bei den Tickets inklusive.

So bunt ist die Welt der Museen im Kreis

Wer zuletzt in seiner Schulzeit mal ein Museum im Schwarzwald-Baar-Kreis besucht hat, könnte jetzt vielleicht wieder die eine oder andere überraschende Entdeckung machen. Die Einrichtungen bieten – neben einer trockenen Unterkunft – oft modern und spannend aufgearbeitete Ausstellungen von Fastnacht bis Fantasy. Hier eine bunte Mischung:

Museum Triberg Fantasy

Das Museum Triberg Fantasy bietet viele bunte Fotohintergründe für seine Besucher – perfekt für Instagram-Grüße aus dem Schwarzwald. | Bild: Stadt Triberg

Ein Museum ganz neuer Art ist Triberg-Fantasy: Die Einrichtung in Triberg bietet reichlich Fotowände und Foto-Installationen, um zum Beispiel Selfies für Instagram-Grüße zu schießen. Vieles davon hat mit dem Schwarzwald zu tun – zum Beispiel eine riesige Schwarzwälder Torte oder eine Kuckucksuhr so groß wie eine ganzes Zimmer.

Das Museum hat ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet – in den Wintermonaten aber nur bis 17 Uhr.

Tickets: Erwachsene 5,50 Euro, Kinder, Studenten und Behinderte ab 50 Prozent 5 Euro. Kinder unter sechs Jahren dürfen umsonst rein.

Fasnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim

Bunte Kostüme, Holzmasken der Fasnacht und vieles mehr präsentiert das Fasnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim. Es verbindet traditionelles Handwerk mit digitalen Vorführungen. | Bild: Narrenschopf Bad Dürrheim

Ebenfalls farbenfroh und obendrein technisch topmodern ist das Fastnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim. Neben unzähligen Maskensammlungen, einem sprechenden Narrenteller und dem Kölner Dreigestirn bietet das Museum auch moderne 3D-Animationen, Virtual-Reality-Stationen sowie eine Projektionskuppel.

Das Museum ist besuchbar von dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr (außer am 24., 25. und 31. Dezember). Fällt der Feiertag auf einen Montag, ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Tickets: Erwachsene 9,50 Euro, Schüler 7 Euro, Kinder (3 bis 6 Jahre) 2,50 Euro und Familien(Eltern und eigene Kinder) 23 Euro.

Deutsches Uhrenmuseum in Furtwangen

Das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen bietet mehr als 1000 Ausstellungsstücke und interaktive Videos und Hörstücke für Besucher. | Bild: Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen

Im Deutschen Uhrenmuseum in Furtwangen können Besucher mehr als 1000 Ausstellungsstücke entdecken, darunter viele Räder-, Sonnen- oder Pendeluhren. Neben Führungen und Sonderausstellungen bietet das Museum auch Hörstücke, Filme und Spiele.

Das Museum ist immer von Dienstag bis Sonntag von April bis Oktober zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet und von November bis März zwischen 10 und 17 Uhr. Montags ist das Museum ausschließlich für Gruppen mit Führungen offen.

Tickets: Erwachsene 7 Euro, Schüler, Studierende und Schwerbehinderte 5 Euro und Familien (2 Erwachsene und Kinder unter 18) ab 14 Euro.

Weitere Tipps für Museen

Es gibt noch etliche weitere Museen im Schwarzwald-Baar-Kreis – zum Beispiel das Kulturdenkmal und Traditionsmuseum Reinertonishof in Schönwald, das Albert-Schweitzer-Haus in Königsfeld, Deutsches Phonomuseum in St. Georgen, Museum Art-Plus in Donaueschingen und das Kinder- und Jugendmuseum in Donaueschingen.

Wettergeschützte Sportangebote

Sport und Bewegung kann auch drinnen stattfinden. Sogenannte Indoorhallen bieten von Sportdisziplinen über Spiel und Spaß viel Abwechslung an. Zum Beispiel Sportklettern – heutzutage in der speziellen Variante als Bouldern.

Bouldern

Bouldern ist eine inzwischen sehr beliebte Sportart, die sich – wie hier in Villingen – in der Halle ausüben lässt (Archivbild September 2021). | Bild: Sprich, Roland

An verschiedenen bunten Kletterpfaden in Absprunghöhe entlangklettern – das ist Bouldern. Die Trendsportart gibt es auch im Schwarzwald-Baar-Kreis.

So zum Beispiel im Upjoy in Villingen. Die Boulderhalle hat montags bis freitags zwischen 8 und 22.30 Uhr geöffnet, sowie an Samstagen zwischen 9 und 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 21 Uhr.

Tickets: Erwachsene 11,50 Euro, Studierende und Schüler ab 18 Jahren 10 Euro. Die Eintrittspreise für Kinder sind in drei Altersgruppen aufgeteilt und liegen zwischen 5,50 und 7,50 Euro.

Weitere Boulderhallen im Kreis: Blocwald in Villingen-Schwenningen und K5 Kletterzentrum in Rottweil.

3D-Schwarzlicht-Minigolfanlage in Schwenningen

Minigolf kann mittlerweile auch in Hallen und sogar im Dunkeln gespielt werden. So wie in der 3D-Schwarzlicht-Minigolfanlage Blacklight Zone in Schwenningen. Dort gibt es 18 Minigolfbahnen in zwei verschiedenen Themenwelten, die durch Schwarzlichtfarben und 3D-Brillen hervorgehoben werden.

Die Anlage ist immer donnerstags bis sonntags geöffnet. An Donnerstagen zwischen 14 und 20 Uhr, freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags zwischen 14 und 22 Uhr, sowie an Sonntagen zwischen 12 und 18 Uhr.

Tickets: Erwachsene 13 Euro, Schüler, Studenten und Kinder ab 6 Jahren sowie Menschen mit Behinderung 10 Euro. Kinder unter 6 Jahren dürfen aus Sicherheitsgründen die Anlage betreten nicht betreten.

Spielehalle mit Escape-Räumen und Lasertag-Spielen

Escape-Räume, Lasertag-Spiele, Spielautomaten, Virtual-Reality-Spiele und eine 40-Meter lange Carrerabahn – das ist in der Spielehalle Match Area in Villingen zu finden. Wer etwas davon ausprobieren möchte, muss eine Buchung mit Zeitangabe und Personenanzahl auf der Internetseite der Spielehalle machen.

Tickets: Die verschiedenen Spiele liegen in den Preisen zwischen 20 und 24 Euro mit Spiellängen zwischen einer Stunde und etwa einer halben Stunde. Außerdem ist auf die verschiedenen Altersbegrenzungen der Spiele zu achten.

Weitere Escape-Raum-Anlagen sind zum Beispiel Black Forest Investigations in Donaueschingen und in der Nachbarschaft der Escape Room Rottweil.

Lasertag In dem Spiel Lasertag jagen sich Gruppen in Sensorenwesten mit Laserpistolen. Wird ein Spieler vom Laserlichtstrahl getroffen, reagieren die Westen der Spieler und zeigen dies an. Das Ziel des Spiels kann sein, entweder so viele Treffer zu landen wie möglich, eine Basis der gegnerischen Gruppe einzunehmen oder eine Flagge des gegnerischen Teams zu stehlen. Eine Gefahr besteht laut dem Schweizerischen Bundesamt für Gesundheit nicht für die Augen, da die Laser innerhalb der Grenzwerte liegen. Je nachdem wie nah Schauplätze und Pistolen beim Lasertag einer realistischen Kriegssimulation kommen, kann die Altersbeschränkung auch höher liegen. Dabei kann es zu Altersbeschränkungen ab acht Jahren sowie ab 18 Jahren kommen. Escape-Raum Ein Escape-Raum ist ein thematisch eingerichteter Raum und manchmal auch mehrere, die mit verschiedenen Rätseln gespickt sind. In so einen Raum wird eine Gruppe eingesperrt, die dann Aufgaben und Rätsel lösen muss, um aus dem Raum wieder einen Ausweg zu finden. Zur Not kann man das Spiel auch abbrechen und sich von den Betreibern befreien lassen.

Weitere Indoorhallen im Schwarzwald-Baar-Kreis und der Nachbarschaft sind zum Beispiel: Kunsteisbahn Villingen, SoccerCenter VS in Königsfeld, Soccerhalle und Badminton VS in Villingen, die Kinderspielhallen in Trossingen und Unterkirchnach und die Inlineskatebahn Arena in Geisingen.

Kurz vor Saisonschluss

Manche Attraktionen reduzieren ihr Angebot in der kalten Jahreszeit oder gehen ganz in Winterruhe. Da bieten sich jetzt letzte Gelegenheiten, sie noch zu erleben.

Sauschwänzlebahn

Die Sauschwänzlebahn ermöglicht eine 25 Kilometer lange Zugfahrt in historischem Wagenmaterial über vier Brücken und sechs Tunnel durch Berge und Wälder mit einer Dampf- oder Diesellok von Blumberg-Zollhaus nach Weizen.

In diesem Jahr fährt die Sauschwänzlebahn nur noch am 28. und 29. Oktober, im November hingegen gar nicht.

Im Dezember gibt es noch die sogenannten Nikolausfahrten am 1., 2., 6., 9., 10., 16. und 17. Dezember. Um 14.30, 16.50 und 19.10 Uhr fährt dann ein Zug mit Diesellok von Fützen nach Blumberg-Zollhaus und jeweils eine halbe Stunde später auch wieder zurück.

Tickets: Erwachsene 20 Euro, Kinder zwischen 4 und 15 Jahren 10 Euro und Kinder bis 3 Jahre fahren umsonst. Die Rückfahrt kostet Erwachsene einen Aufschlag von sechs Euro und Kinder zwischen vier und 15 Jahren 3 Euro. Wird eine Dampflock vorgespannt, sind die Fahrten teurer.

In den Tickets ist außerdem immer auch der Besuch des Blumberger Eisenbahnmuseums enthalten.

Römische Badruine

Eine etwa 2000 Jahre alte römische Badruine liegt unter einem Schutzbau aus dem 19. Jahrhundert in Hüfingen – und wäre auch für Einheimische mal wieder einen Besuch wert.

Die Römische Badruine in Hüfingen. | Bild: Stadtverwaltung Hüfingen

Die Anlage ist nur noch bis zum 31. Oktober zwischen 14 und 17 Uhr an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Danach wird sie erst wieder ab dem 1. Mai besuchbar sein.

Tickets: Erwachsene 3 Euro, ermäßigte Eintritte 1,5 Euro für Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler und Studenten bis 28 Jahren und Menschen mit einem Grad einer Behinderung ab 50.

Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach (zwischen Hornberg und Hausach) gibt es historische Bauernhöfe, wie im Schwarzwald vor bis zu 600 Jahren gewohnt, gelebt und gearbeitet wurde.

Bald geht das Herbstprogramm des Freilichtmuseums Vogtsbauernhof los (Archivbild). | Bild: Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof/haasinparis.com

Die Anlage ist nur noch bis zum 5. November täglich von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr) geöffnet. Zwischen dem 28. Oktober und dem 5. November gibt es sogar noch ein Herbstferienprogramm, in dem beispielsweise Flechtkörbe, Senf und Terrazzo-Schalen selbst gemacht werden können.

Tickets: Erwachsene 12 Euro, Studenten sowie Auszubildende und Schwerbehinderte 11 Euro und Kinder von 6 bis 17 6,50 Euro. Kinder bis fünf Jahren dürfen kostenlos rein, für die Mitnahme von Hunden werden 50 Cent fällig.