Was für Autofahrer ein eher unangenehmes Wochenende war, kommt für die Wintersportler gerade recht: Die Saison an den Skiliften Kalte Herberge in Vöhrenbach hat am Sonntag, 26. November, begonnen. Das teilten die Betreiber am Montag, 27. November, mit.

„Es wurde bei guten Pistenbedingungen gestartet“, heißt es in der kurzen Mitteilung.

Noch ist es dunkel am Sonntag, 26. November – aber in der Einhausung des Förderbands für die Wintersportler brennt schon verheißungsvoll das Licht. | Bild: Veronika Winterhalder

Zuvor galt es, mit der Pistenraupe für gute Sportbedingungen auf den Abfahrten zu sorgen. Zudem waren letzte Vorbereitungen an den beiden 30 und 100 Meter langen Förderbändern zu treffen.

Hier geht es für Skifahrer, Snowboarder und Schlittenfahrer gleichermaßen aufwärts: Während draußen Schneetreiben herrscht, ist die Förderband-Anlage unter dem Schutzdach bereit für die Sportler. | Bild: Veronika Winterhalder

Diese Förderbänder ergänzt den traditionellen, 450 Meter langen Schlepplift. Ihr Vorteil: Sie können sowohl Skifahrer als auch Schlitten- und Snowboardfahrer hinauf auf die Abfahrten transportieren. Infos zu Preisen und Angebot: www.skilift-kalte-herberge.de.