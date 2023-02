Schwarzwald-Baar vor 4 Stunden Aufatmen am Klinikum: Warum sich die Lage nach schwierigen Monaten jetzt etwas entspannt Das Schwarzwald-Baar-Klinikum hat im medizinischen Alltag wieder Kurs auf den Normalbetrieb genommen. Gut für die Patienten: Operationstermine zum Beispiel können nun wieder so verlässlich wie früher eingehalten werden.

Am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen: In dem Großkrankenhaus ist wieder weitgehend Normalität eingekehrt, was den Ablauf der geplanten Operationen betrifft. | Bild: Felicitas Schück